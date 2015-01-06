İki metrobüs çarpıştı; 3 yolcu hafif yaralandı

Edirnekapı Metrobüs durağında duran bir metrobüse arkadan gelen başka bir metrobüs çarptı. Çarpmanın etkisiyle ön camı parçalanan metrobüsteki 3 yolcu hafif şekilde yaralandı.

İbrahim Aktürk'ün Doğan Haber Ajansı'ndaki haberine göre, kaza saat 12.00 sıralarında şöyle gelişti:

Beylikdüzü-Zincirlikuyu seferini yapan metrobüs sürücüsü, Edirkapı durağında önünde duran bir metrobüse arkadan çarptı. Çarpmanın etkisiyle metrobüsün ön camı parçalandı. Arka metrobüste bulunan yolculardan 3 kişi hafif yaralandı. Gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, çevre hastanelerde tedavi altına alındı.

Seferlerin aksamaması için her iki metrobüs, Halıcıoğlu durağının yakınındaki emniyetli bir alana çekildi. Metrobüsün güvenlik görevleri basın mensuplarının görüntü çekmesini engellemek istedi. Güvenlik görevlileri ile basın mensupları arasında arbede yaşandı. Bazı vatandaşlar basın mensuplarını engellediği için güvenlik görevlilerine tepki gösterdi. Güvenlik görevlileri basın mensuplarına destek veren vatandaşların da üzerine yürüdü. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.