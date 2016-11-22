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BBC Türkçe

İki Manchester United taraftarı bedava maç için tuvalete saklanmış

İki Manchester United taraftarının Cumartesi günü oynanan Arsenal maçını bedava izleyebilmek için Cuma gecesini Old Trafford Stadı'nın tuvaletinde saklanarak geçirdikleri ortaya çıktı.

22 Kasım 2016 17:52

İki Manchester United taraftarının Cumartesi günü oynanan Arsenal maçını bedavaya izleyebilmek için Cuma gecesini Old Trafford Stadı'nın tuvaletinde geçirdikleri ortaya çıktı.

Cuma günü bir stadyum turuna katılan iki taraftar, tur grubundan ayrılıp izlerini kaybettirdi.

Cumartesi sabahı maç öncesinde yapılan güvenlik kontrolleri sırasında bulunan ikili polise teslim edildi.

Manchester polisi taraftarları iki taraftarı gözaltına almamaya karar verdi.

Altı ay önce Manchester United'ın yine Old Trafford'da oynayacağı Bournemouth maçı, stadda şüpheli bir paketin bulunması üzerine iptal edilmişti.

Yapılan incelemelerde, paketin stadda tatbikat yapan polis ekipleri tarafından unutulduğu ortaya çıkmıştı.

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