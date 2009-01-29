'İki madde kabul edilemez'

Dünya Ekonomik Forumu nedeniyle Davos'ta bulunan Başbakan Erdoğan, Rinaldi Otel'de Avrupa medya temsilcileriyle görüştü ve çıkışta gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, IMF ile yürütülen görüşmelere ilişkin olarak, şunları söyledi:



"IMF ile ilgili olarak biz geçen yıl mayıs ayından beri bir süreci devam ettiriyoruz. Bakın biz hemen mayıs ayında veya haziranda bu işi bitiremedik, ama o günden bugüne bu süreç devam ediyor ve bugünlere geldik. Arkadaşlarımız yoğun bir çalışma yaptılar. Bu yoğun çalışma içerisinde belli maddeler var. Bu maddeler üzerinde çalışmalar yürütülüyor. Bunların bazılarında anlaştık, bazılarında anlaşamadık. Zaman içerisinde bunlar eksildi, eksildi şimdi artık neredeyse bitme noktasına gelmişken, yeni bazı maddeler gelince bu doğrusu bizi rahatsız etti. 'Bu uygun değil' dedik. 'Dolayısıyla hele hele iki madde var ki bunu kabullenmemiz hiç mümkün değil' dedik. Bunu kabul edemeyiz. Çünkü IMF, bizimle yaptığı bu tür görüşmelerde eğer Türkiye'yi başka ülkelerle kıyaslayarak bunu yaparsa... Bu ülkelerin şartlarına göre değişir."



Akşam olumlu geçti



Başbakan Erdoğan, "Bunların hangi maddeler olduğu" sorusuna ise şu yanıtı verdi:



"Onu açıklamam mümkün değil. Onlara karşı da bir saygısızlık olur, ama biz bu maddeleri bir defa kabul edeyemeyeceğimiz gibi biz bunu kendi içimizde, kendi yapısı içerisinde biz onu reforma edebiliriz, o ayrı mesele. Ama onların istediği şekliyle bunu halletmemiz mümkün değil. Şu anda bu konuyla ilgili onlar 'on günlük bir ara verelim' dediler. Zaten bunun 2-3 günü gitti. Bir haftalık zaman var. Bir hafta sonra tekrar bir araya geleceğiz. Sayın Lipsky ile (IMF Birinci Başkan Yardımcısı) yaptığımız görüşmede de 'arkadaşlarıma ben bu düşüncelerinizi ileteceğim' dedi. Akşam gayet olumlu geçti. Sayın Lipsky'nin yaklaşımı bana olumlu geldi ve kendileri de Sayın Başkan'a sanıyorum bunu iletecekler. Görüşmeyi yaptıktan sonra çıkacak neticeye göre tekrar bir değerlendirmeyi birlikte yapacağız."

