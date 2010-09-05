-İKİ MAÇTA 6 PUAN KOLAY DEĞİL İSTANBUL (A.A) - 05.09.2010 - 2012 Avrupa Futbol Şampiyonası elemelerinde 7 Eylül Salı günü İstanbul'da Belçika ile karşılaşacak Türk Milli Takımı, galibiyete koşullandı. Milliler, Kazakistan'ın ardından Belçika'yı da yenerek, hem yoluna firesiz devam etmek, hem de kısa süreli periyotlarda yapılan resmi maçlarda üst üste iki galibiyet alma konusundaki başarısız grafiğine son vermek amacında. Türk Milli Futbol Takımı, 1998 yılından bu yana toplam 27 kez uygulanan, Dünya Kupası ile Avrupa Şampiyonası eleme grupları ve baraj müsabakalarında 5 gün içinde yapılan 2 milli maçı birden sadece 6 kez kazanabildi. Milliler, 27 maçlık cumartesi-çarşamba (2012 Avrupa Şampiyonası'nda cuma-salı olarak uygulanıyor) serisinin 21'inde, 5 günde yapılan 2 maçtan birinde mutlaka fire verdi. Türkiye, bu periyotta 2 maçı birden en son 2007'de Norveç ve Bosna-Hersek önünde kazandı.