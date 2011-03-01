-İKİ MAÇTA 44 GOL ATILINCA ELAZIĞ (A.A) - 01.03.2011 - Elazığ Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), 1. Amatör Kümede lider ve takipçisinin son hafta 22-1 ve 21-0 gibi farklı skorlarla kazandıkları maçları incelemeye aldı. Alınan bilgiye göre, Elazığ 1. Amatör Kümede mücadele eden Yolspor 17 puan ve 8 gol averajıyla aynı puana sahip ikinci Köy Hizmetlerispor'un önünde lider olarak son haftaya girdi. Her iki takım da ligde son maçlarını 27 Şubat'ta aynı saatte oynadı. Yolspor, sentetik sahada oynadığı maçta rakibi Hicret Gücü Gençlikspor'u 22-1 skorla mağlup ederken, ikinci olan Köy Hizmetlerispor da Atatürk Stadı'nda karşılaştığı Sürsürü Bağlarspor'u 21-0 yendi. Yolspor, bu sonuçlarla grubunda şampiyon oldu. Elazığ ASKF'den yapılan yazılı açıklamada, maçlar sonucunda birinci olacak takımın il amatörüne yakışır biçimde şampiyonluğunu sağlamak için her iki takımın da maçlarının aynı saatte oynanması yönünde karar alındığı belirtildi. ''Müsabakaların 'anormal' skorlarla sona ermesi Elazığ spor kamuoyunda olumsuz tepkilere ve dedikodulara neden olmuştur'' denilen açıklamada, ortaya çıkan bu tepki ve dedikoduların ASKF ve Futbol İl Tertip Komitesi Başkanlığı'nı da aynı şekilde rahatsız ettiği kaydedildi. Açıklamada, şöyle denildi: ''Konuyla ilgili olarak Futbol İl Tertip Komitesi Başkanlığına gerekli itiraz yapılmış, tarafımızca bu müsabakalarda görev alan hakemler, gözlemciler, saha komiserlerinden detaylı raporlar istenmiş olup, dosya tamamlandıktan sonra Türkiye Futbol Federasyonu Etik Kurulu Başkanlığına gönderilecektir. 2010–2011 futbol sezonunda son haftaya kadar sorunsuz bir şekilde devam eden ligimizde son haftada yaşanan anormal sonuçların ortaya çıkması, amatörümüzde yaşanan diğer olumlu gelişmelerin önüne geçemeyeceği gibi bizlerin de ilimiz amatörüne hizmet şevkimizi kıramayacağının kamuoyu tarafından bilinmesi gerekmektedir. İlimiz amatöründe yaşanan bu olumsuz gelişmelerin hakkaniyet çerçevesinde aydınlatılması için bu işin takipçisi olacağımızı tüm spor kamuoyuna bildirir, saygılarımızı sunarız.''