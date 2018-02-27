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İki lise öğrencisinden haber alınamıyor (2)

KİMLİK KONTROLÜNDE BULUNDULAR İzmir'in Karşıyaka ilçesinde ailelerinin haber alamadığı için polise başvurduğu aynı sınıfta okuyan lise öğrencileri 16 yaşındaki Berke P

27 Şubat 2018 00:08

KİMLİK KONTROLÜNDE BULUNDULAR
İzmir\'in Karşıyaka ilçesinde ailelerinin haber alamadığı için polise başvurduğu aynı sınıfta okuyan lise öğrencileri 16 yaşındaki Berke P. ile aynı yaştaki Zeynep Y., Bostanlı Semti\'nde kimlik kontrolü sırasında bulundu. İki liselinin bulunması için yoğun çaba harcayan ekipler, Berke ve Zeynep\'i kimlik kontrolü yaptığı sırada buldu. Ekipler tarafından polis merkezine götürülen iki arkadaş, ifadelerinin alınmasının ardından ailelerine teslim edilecek.

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)

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