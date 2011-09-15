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Dünya

İki lider Trablus ve Bingazi'yi ziyaret edecek TRABLUS (A.A)

15 Eylül 2011 08:54

-İki lider Trablus ve Bingazi'yi ziyaret edecek TRABLUS (A.A) - 15.09.2011 - Libya'ya bugün sürpriz bir ziyarette bulunmaları beklenen Fransa Cumhurbaşkanı Nicolas Sarkozy ile İngiltere Başbakanı David Camerun'ın, başkent Trablus'un yanı sıra hala muhaliflerin merkezi konumunda olan Bingazi'yi de gidecekleri bildirildi. Ulusal Geçiş Konseyi (UGK) Başkan Yardımcısı Abdulhafız Hoca, liderlerin her iki kenti de ziyaret edeceklerini söyledi. Fransa'daki güvenilir kaynaklar, Sarkozy ve Cameron'ın, muhaliflerin kurduğu Ulusal Geçiş Konseyi'ne destek vermek amacıyla bugün Libya'ya gitmeyi planladıklarını belirtmişti. Fransa Cumhurbaşkanlığı ve İngiltere Başbakanlık yetkilileri ise Libya ziyareti konusunda açıklama yapmadı.

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