Kürtçe ders kitabı, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu'nda

Mardin Artuklu Üniversitesi (MAÜ) Rektörü Prof. Dr. Serdar Bedii Omay, Kürdoloji bölümünce iki lehçede hazırlanan seçmeli Kürtçe ders kitabını, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığı'na sunduklarını söyledi.

Radikal gazetesinin haberine göre; Rektör Omay, seçmeli Kürtçe ders kitabının tanıtım toplantısında, Mardin'in çok dilli ve dinli özelliğini üniversitenin doğal enerjisi olarak gördüklerini ifade etti.

4 yıldır akademik üretime adına ellerinden geleni yaptıklarını söyleyen Rektör Omay, “Bu gayretlerin en önemlilerinden bir tanesi de uzun yıllardır ihmale uğramış bölgemizin önemli dillerinden Kürtçe'ye de diğer dillerimiz gibi sahip çıkmaktı. Bu sahip çıkış, hükümetimizin açılım politikasına büyük bir destek teşkil etti. Buraya 2009 yılından başlayarak her yıl yaklaşık 20'şer tezli yüksek lisans talebesi YÖK 'ün izniyle imtihanla kabul ettik. Şu anda üçüncü dönemdeyiz” dedi.

Üniversite olarak yoğun emek sarf ettiklerini ifade eden Omay, şöyle konuştu:

“Bu çalışmalar kapsamında iki lehçede hazırladığımız, hiçbir yeri kopya olmayan Kürtçe kitabını Talim Terbiye Kurulu'na takdim ettik. Öncelikle bizden 5, 6 ve 7'nci sınıflarda seçmeli Kürtçe dersinde okutulması için bir müfredat hazırlamamızı istediler. Eş zamanlı olarak bir Kürtçe dil öğretim kitabı hazırlamamızı talep ettiler. Bunu da memnuniyetle karşıladık. Kürdoloji bölümümüz gecesini gündüzüne katarak çalıştı. Hazırlanan kitabın dünya çapında en güzel kitap olduğunu iddia ediyorum. Kitabımız Milli Eğitim Bakanlığımızca büyük bir beğeni ile karşılandı. Tahmin ediyorum birkaç hafta içerisinde kitap olarak basılmış halde Kürtçe derslerinde kullanılacaktır. Biz de bundan büyük bir şeref duyacağız.”

Omay, bütün gayelerinin ülkenin huzuruna ve barışına katkı sağlamak olduğunu aktararak, “Bir üniversiteye düşen görev, herkesin huzur içerisinde yaşayacağı bir coğrafyayı oluşturmaktır” diye konuştu.

Rektör Omay, Yükseköğretim Kurulu'nun (YÖK) Mardin Artuklu Üniversitesi'ne (MAÜ) Kürtçe öğretmeni yetiştirmek için verdiği 500 kişilik kontenjanı 250'ye indirdiğini söyledi.

2013 yılı itibarıyla 2 bine yakın öğretmen yetiştirmelerinin kendilerinden istendiğini söyleyen Omay, şöyle devam etti:

“Ekibimiz ile oturduk çalıştık, bütün şartlarımızı zorladık. 2 bin değil ancak 500 öğretmen yetiştirebileceğimizi bildirdik. Talim Terbiye Kurulu bunu kabul etti. Üniversitenin bağlı olduğu kurum YÖK'tür. Eğitime bir an önce başlaması yönünde yönlendirme ve teşvik aldık. Belki de biz burada bir hata ettik. YÖK'ten resmi bir yazılı ilana çıkmamız gerekirdi. Fakat bütün niyetimiz bir an önce yeteri derecede öğretmeni kaliteli yetiştirmekti. Başka gayemiz yoktu. Dolayısıyla 500 kontenjan için ilana çıktık. Tamamen objektif bir sıralama ile ilan ettik. Fakat ne yazık ki YÖK, 500 kişilik listemizi onaylamadı, 250 kişi ile sınırlandırdı. Ayrıca da formasyon eğitimi vermemize izin vermedi. Buna eğitim verecek bölümümüzde bir kişinin eksik olması sebep olarak gösterildi.”

Omay, yeterli bir ekibe sahip olmalarına rağmen bu izinlerin verilmemesinin uygun olmadığını savunarak, başta YÖK olmak üzere ilgili mercilerden destek talep etti.

Rektör Omay, gazetecilerin, “10 günlük askıya alma sürecinden sonra ne yapacaksınız?” sorusunu “Bu sürede çözülemediği takdirde önümüzde iki alternatif çıkıyor. Ya tamamen süreçten çekilmek zorunda kalacağız. Ya da sadece formasyonu olan 250 civarında talebeye eğitim vermek zorunda kalacağız” diye yanıtladı.

"ÖĞRENCİLER PROTESTO ETTİ"

YÖK'ün Mardin Artuklu Üniversitesi'ne (MAÜ) Kürtçe öğretmeni yetiştirmek için vermiş olduğu 500 kişilik kontenjanı 250'ye düşürmesi yönündeki kararı, Kürtçe öğretmeni adaylarınca protesto edildi.

Rektörlük binası önünde toplanan Kürtçe öğretmen adayları adına basın açıklamasın yapan Özcan Çiçek, YÖK'ün kararıyla mağdur oldukları yönünde savunma yaptı.

Çiçek, 500 kişilik kontenjan için 2 bin 528 adayın müracaat ettiğini, yapılan sınavda 500 kişinin bu programa yerleşmeye hak kazandığını hatırlatarak, “Kontenjanın 250'ye indirildiği, formasyon onayının da verilemeyeceği ve üniversitenin, bu sorunun çözüme kavuşturulmaması durumunda 'süreçten çekileceği' açıklaması, bizi hayal kırıklığına uğratmıştır” dedi.

Verilen yanlış kararın yetkililerce düzeltilmesini ve MAÜ'den 10 günlük askıya alma süresinin uzatılmasını talep ettiklerini kaydeden Çiçek, şunları kaydetti:

“Yıllarca inkar edilen ve yok sayılan bir dilin, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından devlet okullarında eğitime açılması, kamuoyunda 'demokratikleşme' adına önemli bir adım olarak yankı bulmuştur. Ancak YÖK'ün bu gerekçesiz kararı, bir yandan kamuoyunu hayal kırıklığına uğratmış, MAÜ'nün Kürtçe eğitim çalışmalarını sekteye uğratmıştır. Bütün kamuoyuna bu yanlış kararı kabul etmeyeceğimizi, hukuk çerçevesinde haklarımızı savunacağımızı ve bu sürecin sonuna kadar takipçisi olacağımızı bildirmek istiyoruz.”