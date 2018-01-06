İki kuyumcudan hırsızlık girişimine 3 gözaltı

Ramazan ÇETİN/DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'de iki ayrı kuyumcu dükkanının alarm kablolarını keserek çelik kasalarını oksijen kaynağıyla açmaya çalışan, 3 şüpheli yakalandı.

Geçen yıl eylül ve kasım aylarında Kaleiçi Çarşısı\'nda 2 ayrı kuyumcuya kapılarını kırarak giren hırsızlar, yanlarında getirdikleri oksijen kaynağıyla altınların bulunduğu çelik kasaları açmaya çalıştı. Sonuç alamayan şüpheliler kaçtı. Polis ekipleri, kuyumculardaki hırsızlık olaylarıyla ilgili soruşturma başlattı. İşyerlerindeki güvenlik kamera kablolarının zanlılar tarafından kesilmesi üzerine, çevre işletmelerdeki güvenlik kamerası kayıtları incelemeye alındı. Hırsızlık Bürosu ekipleri, 147 ayrı işyerinin güvenlik kamera kayıtlarını tek tek inceledi. Şüphelilerin; Ü.D., Ö.Ö. ve H.D. olduğu tespit edildi. Şüphelileri yakalamak için geçen perşembe günü operasyon düzenledi. Polis ekipleri, 3 şüpheliyi de yakalayarak gözaltına aldı. Sorgularının ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan Ü.D. ile Ö.Ö. tutuklanırken, H.D. tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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