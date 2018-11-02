Fanatik gazetesi yazarı Serkan Akcan, bu akşam oynanacak olan Galatasaray- Fenerbahçe derbisinde iki tane "kusurlu" takımın karşı karşıya geleceğini belirtti.

Akcan, bu takımların kusurlu olmasının nedenini Galatasaray' daki sakatlıklar ve Fenerbahçe'deki "Cocu ruhu''nun hala gitmemiş olması olarak gösterdi. Akcan, derbide Michael Frey ve Garry Rodrigues'in önemli bir rol oynayacağını düşündüğünü belirtti.

Serkan Akcan'ın Fanatik'e yazdığı ''Kusurlu takımlar kusursuz heyecan" başlıklı yazının tamamı şöyle:

Galatasaray sakatlıklarla boğuşurken liderlik koltuğunu kaptırdı, Fenerbahçe ise 15. sıraya kadar gerilemesine yol açan hocasını gönderdi. İki kusurlu takım sahaya çıkacak ama kusursuz bir heyecan yaşayacağımıza şüphe yok.

Rodrigues’e bağlı

Galatasaray adına sezona müthiş bir başlangıç, ligde liderlik, Şampiyonlar Ligi’nde Lokomotiv zaferi. Derken bir anda dişlinin parçaları tek tek arıza vermeye başladı. Sanırım Terim’in de kariyerinde az rastlanır bir sakatlık durumu söz konusu. Malatya’da liderlik koltuğunu Başakşehir’e kaptırmalarına yol açan hezimetin ardından Fenerbahçe’yle evde oynamak risk elbette. Mariano yok, Nagatomo, Fernando sakat, santrfor performansı öngörülemez seviyede. Fenerbahçe’ye karşı her şeye rağmen Eren ile başlamak gerekecektir. Fenerbahçe top çıkarmakta zorlanan bir takım ve Galatasaray forvetlerinin stoperlere baskısı Harun’u uzun topa yönlendirir. Bu da Terim’in tercih edeceği bir durum. 2. topları almak ve kenardan Rodrigues ile doğrudan kaleye gitmek maçın anahtarı olur.

Zorunlu değişim

Cocu gitti ama ruhu devam ediyor. Yardımcılarından siyahtan beyaza bir değişim beklenemez. Fakat bazı zaruretler işleri yoluna sokabilir. Slimani cezalı, eğer yine çift forvet oynayacaksa zaten Soldado sahada olur. Ama 4-3-3 veya türevleriyle sahaya çıkılacaksa Frey’i kulübeye çekmek derbinin seyrini negatif değiştirir. Frey, total takım kalitesinin altında kalabilir ama onun fiziğine, Harun’un merkeze atacağı hedefsiz yüksek topları almasına her zamankinden daha fazla ihtiyaç var. İdeali 4-4-Soldado-Frey’dir. Ama 3’lü savunma Skrtel ve Eljif’in rolünü bozan bir düzen. Deplasmanda oynuyorken iyice 5’liye yaslanır hale getirir. Bu sadece yediği baskıyı artırır. O yüzden Fenerbahçe’yi cesaret kurtarır. Koeman şöyle düşünmeli; “Kaybedersem zaten yarın yokum, ama kazanırsam belki yeni bir teknik direktörlük kariyeri başlar.”

Galatasaray’da ön plana kim çıkar?

Eren’i baskıya gönderip topu merkeze oynatmak ve dönenleri toplamak Terim’in önceliği olacaktır. Böylelikle baskılı bir oyun planlayarak mümkün. Galatasaray, Linnes ve Ömer ile iki koridoru dolduracak. Rodrigues ve Onyekuru gibi iki hızlı forvet için arkada iki savunmacı bekle oynamak top kaybı pahasına ekstra dripling denemeleri demek. Çünkü santrfor baskısıyla top bu ikilinin ayağına çok sık gelecektir.

Fenerbahçe’de ön plana kim çıkar?

İlginçtir Fenerbahçe’nin Seyrantepe’de en çok ihtiyaç duyacağı oyuncu Michael Frey olabilir. Galatasaray, Fenerbahçe’yi hedefsiz uzun toplara yönlendirmek için ön alan baskısını yoğun deneyecektir. Harun Tekin’den ya da stoperlerden çıkacak uzun topları merkezde Çubuklular’a indirecek adam Frey’dir. İsviçreli forvet işçi arı rolünü oynarken, Roberto Soldado oyuna kalite katabilir.