İki kuponla İddaa'dan 937 bin TL kazandı

İzmir'in Bayındır İlçesi’nde oturan, 25 yaşındaki Ferdi Sılay, İddaa’da birer gün arayla aynı maçları oynadığı iki ayrı kuponla 468’er bin 512’şer lira, toplamda 937 bin 24 lira ikramiye kazandı. Bu rakamın İddaa’nın bugüne kadar verdiği en büyük rakam olduğu bildirildi.

Canlı Mahallesi’nde yaşayan çiftçi Ferdi Sılay, geçen 22 Şubat’ta Halil Ergüven’in işlettiği bayiden 2 TL’lik İddaa kuponu yaptı. Bekar olan Sılay, kuponunda 1’e 22 bahis oranındaki 4 maça yer verdi. Sılay, ertesi gün aynı kupondan bir tane daha oynadı. Sılay, 2 misli olarak oynadığı kuponlara, bugüne kadar İddaa’nın verdiği en büyük ikramiye olan 468’er bin 512’şer lira kazandı.

İki kuponuna toplam 937 bin 24 lira ikramiye isabet eden Sılay, parasını almak için Ziraat Bankası Bayındır Şubesi’ne gitti. Ancak, banka şubesi yetkililerinin bu miktardaki ikramiyeyi ödeyemeyeceğini belirtmesi üzerine Sılay, İzmir’e gidip, parayı buradaki şubeden tahsil etti. Talihli Ferdi Sılay’ın ikramiyesini aldıktan sonra ortadan kaybolduğu öğrenildi.