'İki kupayı da alırız'



Fenerbahçe şokunu atlatarak şampiyonluk için kenetlenen Beşiktaş, Ankaraspor maçı için başkente giderken Başkan Yıldırım Demirören de kafileyle birlikte başkente uçtu. Demirören, havaalanında Teknik Direktör Mustafa Denizli ile yaptığı görüşmede, hem ligde hem de kupada şampiyon olacaklarına yüzde yüz inandığını kaydetti.



Futbolcularla yaptığı toplantıda, “Kalan 4 maçı kazanırsak şampiyon oluruz” diyen Denizli’ye aynen katıldığını dile getiren Yıldırım Demirören’in, “Ben sadece şampiyon olacağımıza değil kupayı da kazanacağımıza inanıyorum. Herkes görecek Beşiktaş hem ligi hem kupayı kazanacak” ifadelerini kullandığı bildirildi. Demirören’in bu iddiasını, siyah-beyazlı yöneticilerle de paylaştığı vurgulandı.



Motivasyon uygulayacak



Ankaraspor’la oynayacağı lig maçının ardından kupa finalinde Fenerbahçe ile karşılaşacak olan siyah-beyazlı takımı zorlu viraj öncesi yalnız bırakmak istemeyen Yıldırım Demirören’in, 11 günlük Ankara kampı boyunca futbolcularla yakından ilgileneceği bildirildi.



Demirören’in, kupanın ardından yine başkentte Ankaragücü ile mücadele edecek Beşiktaş’ın, İstanbul’a kupa ve altı puanla birlikte döneceklerine inandığını yöneticilere söylediği öğrenildi.

