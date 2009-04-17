İki köşk arasındaki 34.2 milyon liralık fark

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu’nun (TMSF) Uzanlar’ın Ahmet Afif Köşkü’nü 58 milyon liraya Akbank Yönetim Kurulu Başkanı Suzan Sabancı Dinçer’e satmasından bir gün sonra Halis Toprak’ın Aslanlı Köşkü’nü 23.8 milyon liraya Gürmen Giyim’in (Ramsey) patronu Remzi Gür’e satması tartışmalara yol açtı.



Aslanlı Köşk’ün satışına yönelik Toprak Grubu’ndan gelen eleştirileri yanıtlayan TMSF, fiyat spekülasyonlarının temelsiz olduğunu öne sürdü. Toprak Holding, Ahmet Afif Paşa Yalısı’na yürüme mesafesindeki Aslanlı Köşk’ün asıl fiyatının 164 milyon lira olması gerektiğini öne sürerken TMSF, Aslanlı Köşk’ün fiyatınının mukayese yapılan Ahmet Afif Paşa Yalısı’na göre düşük olmasının bazı nedenleri olduğunu açıkladı.



Başbakan’ın yakın arkadaşı olarak tanınan Remzi Gür’ün Aslanlı Köşk’e verdiği fiyata ilişkin, TMSF’den gelen açıklamada şöyle denildi: "Aslanlı Köşk ilk olarak 23 Mayıs 2007’de, 19 milyon 230 bin YTL’den satışa çıkarıldı, ilk ihalede katılımcı olmaması üzerine 30 Mayıs 2007’de ikinci ihale yapıldı. 5 ulusal gazetede yayımlanan ilanlar, basın bültenleri, duyurular ve basında çıkan çok sayıda habere rağmen her iki ihaleye de katılımcı olmadı. Bu defa 15 Nisan 2009 tarihli ihalede 21 milyon 368 bin TL üzerinden ihaleye çıkıldı, satışın duyurulması amacıyla 7 kez ulusal gazetelere ilan verildi, basın bültenleri yollandı ve TMSF resmi web sitesinde satış duyuruldu."



Açıklamada, Ahmet Afif Paşa Yalısı ile Aslanlı Köşk arasında neden 34.2 milyon liralık fiyat farkı bulunduğuna ilişkin değerlendirmelere karşı, TMSF 3 temel neden sıraladı.



Boğaz cephesi etkiledi



Mukayese yapılan Ahmet Afif Paşa Yalısı (eski sahibi Uzanlar’dı) boğazdaki tarihi değeri olan, nadir ve değerli yalılardan biri. Aslanlı Köşk’ün ise boğaza değil, sadece yola cephesi bulunuyor.



Ahmet Afif Paşa Yalısı bütün hukuksal süreçlerden geçtikten sonra TMSF mülkü haline geldi. Satış sonrası herhangi bir hukuki ihtilafa konu olması beklenmiyor. Oysa Aslanlı Köşk ihalesi bir cebri icra satışı. Nitekim ihalenin hemen ardından borçlu grup tarafından ihalenin iptali için dava açılacağı duyuruldu. İki taşınmazın hukuki konum farklılığı doğal olarak fiyata ve katılım düzeyine yansıdı.



Toprak alıcıları caydırdı



Toprak Grubu Yönetim Kurulu Başkanı (Halis Toprak) ve diğer yetkilileri tarafından Aslanlı Köşk’ün satılamamasını sağlamak amacıyla, basın ilanları ve açıklamaları ile sürekli potansiyel alıcılar caydırılmış iken Ahmet Afif Paşa Yalısı için böyle bir durum sözkonusu olmadı.



TMSF: Batık patron bize engel olamaz



TMSF’nin "ek protokol"e göre Toprak Grubu tarafından ödeneceği taahhüt edilen borç miktarının temerrüdsüz 132 milyon 639 bin dolar olduğu hatırlatılan açıklamada, şöyle denildi: "TMSF’ye borcunu ödemek istemeyen, daha evvel altına imza attığı borçlarını dahi inkara kalkışan ve Fon’dan alacaklı olduğunu iddia edecek kadar ciddiyetten uzaklaşan bir batık banka patronunun dolambaçlı yöntemlerle Fon’un alacak takip süreçlerini sekteye uğratması girişimlerine göz yumulmayacak. TMSF, batık banka hakim ortaklarından kamu alacaklarının en yüksek bedel ile tahsili için çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek."



CHP sordu: Remzi Gür köşkü kimin adına aldı



CHP Mersin Milletvekili Ali Rıza Öztürk, TMSF tarafından Ramsey’in sahibi Remzi Gür’e satılan Halis Toprak’ın Aslanlı Köşkü’nü Meclis gündemine taşıdı. Öztürk, Başbakan Tayyip Erdoğan’a "Remzi Gür’ün ihaleyi kimin adına aldığını" sordu. Öztürk, Başbakan Erdoğan’a şu soruları yöneltti: "TMSF bu satıştan ne kadar gelir elde etmiştir? Ödeme hangi biçimde yapılacaktır? Kamuoyunda konuşulan Remzi Gür’ün ihaleyi iktidar partisinde önemli bir görevde bulunan bir kişi adına aldığı iddiaları doğru mudur?"