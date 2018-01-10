İki Kore, Kış Oyunları için buluştu

Kuzey Kore ve Güney Kore yetkilileri iki yıl aradan sonra ilk kez dün ateşkes köyü olarak da bilinen Panmunjom köyünde görüştü. 2016’dan bu yana iletişime kapalı olan bu iki ülkeyi biraraya getiren konu ise; 2018 Kış Olimpiyat Oyunları’ydı.



Tarafların ana gündemi, Kuzey Kore’nin Güney Kore’nin ev sahipliğinde bu yıl yapılacak Kış Olimpiyatları’na katılımıydı. Diğer yandan, söz konusu görüşme esnasında Kuzey Kore’nin kırmızı hattı yeniden açtığı bildirildi.



İki taraf arasında askeri meselelerde doğrudan iletişimi sağlayan hat, 2016 yılının başından bu yana kapalıydı. İki Kore’nin ortak açıklamasına göre, ayrıca askeri alanlar dışındaki konularda da ikili görüşmeler yapmayı kararlaştırdılar.(Fanatik)