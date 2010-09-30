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Dünya

İKİ KORE ARASINDA UZLAŞMA YOK SEUL (A.A)

30 Eylül 2010 11:50

-İKİ KORE ARASINDA UZLAŞMA YOK SEUL (A.A) - 30.09.2010 - Güney Kore ile Kuzey Kore arasında iki yıldan beri ilk kez yapılan askeri çalışma görüşmeleri bir ilerleme kaydedilmeden sona erdi. Güney Kore Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede hiçbir ilerleme kaydedilmediği belirtildi. Açıklamada, Seul'un, Kuzey Kore'den mart ayında batırdığını iddia ettiği Güney Kore savaş gemisi için özür dilemesi ve sorumluları cezalandırması için ısrar ettiği, ancak Pyongang'ın kabul etmediği kaydedildi. Güney Kore açıklamasında, Pyongyang'ın geminin batırılmasından sorumluluğu olduğu yönündeki uluslararası bir soruşturmayı kabul edemeyeceği yanıtını verdiği ifade edildi. Koreli yetkililerin yarımadayı bölen askerden arındırılmış bölgedeki Panmunjom köyünde biraraya gelecekleri dün açıklanmıştı. Kuzey Kore, 46 Güney Koreli denizcinin ölümüne yol açan Güney Kore savaş gemisinin batırılmasıyla ilgisi olmadığını savunuyor.

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