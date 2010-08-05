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İki komutandan biri emekli edildi, diğeri terfi etti

Çubuklu’nun terfisinin Erdoğan tarafından onaylanması bir çelişki olarak yorumlandı.

05 Ağustos 2010 03:00

T24- 1.Ordu Komutanı Orgeneral Hasan Iğsız’ın, ‘İnternet Andıcı’ soruşturması kapsamında ifadeye çağrılmasının ardından Kara Kuvvetleri Komutanlığı’na atanmadı. Ancak  aynı soruşturmada ifadeye çağrılan Genelkurmay Adli Müşaviri Hıfzı Çubuklu Yüksek Askeri Şûra (YAŞ) kararları kapsamından tuğgenerallikten tümgeneralliğe terfi etti. Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ'un teklifi üzerine Iğsız'ı veto ederek emekliye sevk ettiren Başbakan Tayyip Erdoğan, Çubuklu’nun terfisini "YAŞ Başkanı" olarak onayladı.

"İrtica ile Mücadele Eylem Planı" bağlamında savcılığa gönderilen ihbar mektubuyla varlığı öne sürülen  "İnternet Andıcı"na ilişkin soruşturma kapsamında ifadeye çağrılanlar şöyle:

» Org. Hasan Iğsız (Andıçta Genelkurmay İkinci Başkanı)

» Kuzey Deniz Saha Komutanı Koramiral Mehmet Otuzbiroğlu (Andıçta MEBS Başkanı)

» Korgeneral İsmail Hakkı Pekin (Andıçta Genelkurmay İsithbarat Başkanı)

» Korgeneral Mehmet Eröz (Andıçta Genelkurmay Harekat Başkanı)

» Tuğgeneral Hıfzı Çubuklu (Andıçta Genelkurmay Adli Müşaviri)

» Tümgeneral Mustafa Bakıcı (Andıçta Bilgi Destek Daire Başkanı)

» Albay Orhan Güçlü (Genelkurmay Bilgi Destek Daire Başakanlığı Grup Kısım Amiri)

» Albay Sedat Özüer (1. Biligi Destek Şube Müdürü)

» Albay Ziya İlker Göktaş (2. Bilgi Destek Şube Müdürü)

» Albay Dursun Çiçek (3. Bilgi Destek Şube Müdürü)

» Albay Hulusi Gülbahar (4. Bilgi Destek Şube Müdürü)

» Albay Cemal Gökçeoğlu (Bilgi Destek Şube Müdürü)

» Yüzbaşı Murat Uslukılıç (Bilgi Destek Dairesi İnternet Destek Kısım Amiri)

» Deniz Albay Altunay Şahin

» Deniz Binbaşı Fatih Koca

» Deniz Binbaşı Cem Şimşek

» Sivil Memur Mehmet Bülent Sarıkahya

» Emekli Albay Recai A.

» Emekli Albay Hasan Ataman Yıldırım

YAŞ'ta ihraç kararı alınmadı

Son dönemin en ilginç trafiğine sahne olan son YAŞ toplantısında "irtica" gibi gerekçelerle disiplin yoluyla ordudan ihraç kararı alınmadı. Bu kararda, YAŞ kararlarını yargı denetimine açma esasını da kapsayan 12 Eylül'de oylanacak Anayasa değişikliklerinin kabul edilme olasılığının dikkate alındığı yorumları da yapıldı. İkinci bir olasılığın da, TSK'nın bu dönemde "disiplinsizlik" gösteren bir personel görmemesi olduğu belirtildi.


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