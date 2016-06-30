İki kıtanın şampiyonu maç yapacak

Copa America'da bu sene şampiyon olan Şili Milli Takımı ile 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası'nda (EURO 2016) kupayı kaldıracak takım arasında maç yapılacak.

NTV'nin haberine göre, Güney Amerika Futbol Federasyonu (CONMEBOL) Başkanı Alejandro Dominguez'in sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Copa America ile EURO 2016 şampiyonunun maç yapması teklifine UEFA'dan olumlu cevap verildiğini belirtti. Dominguez açıklamasında ayrıca karşılaşmanın hangi tarihte oynanacağı üzerine çalışıldığı ifadelerine de yer verdi.

ABD'de düzenlenen Copa America'da, 27 Haziran'da oynanan finalde Şili, Arjantin'i penaltı atışları sonrası 4-2 mağlup edip kupanın sahibi olmuştu. Fransa'nın ev sahibi olduğu EURO 2016'da ise çeyrek final maçlarında, Polonya-Portekiz, Galler-Belçika, Almanya-İtalya ve Fransa-İzlanda karşı karşıya gelecek. Bu maçlarda galip gelen takımlar 6-7 Temmuz tarihinde yarı final oynayacak. EURO 2016 şampiyonu, 10 Temmuz'da yapılacak final maçı sonunda belli olacak.