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İki kişiyi vuran darbeci asker "Onlara iyilik yaptım, şehit oldular" demiş

Adalet Bakanı Bozdağ: Masum insanları öldürüyor, iyilik yaptığını düşünüyor

09 Ağustos 2016 16:32

Anadolu Ajansı'nın editör toplantısında konuşan Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, 15 Temmuz akşamı TÜRKSAT'ta iki personeli öldüren darbeci askerin kendisine "Olacak iş mi bu?" diye tepki gösterenlere  "Ben onları öldürerek iyilik yaptım, şehit oldular" dediğini söyledi.

Hürriyet'te yer alan habere göre, Bozdağ darbe gecesi yaşanan bir TÜRKSAt'ta yaşanan bir olayı şöyle anlattı:  

"İki vatandaşımızı şehit eden terörist su istiyor, getiriyorlar. Çömeliyor, Besmele çekiyor ve üç yudumda suyu içiyor. O arada rehin olanlar 'Bak siz biraz önce gözünüzü kırpmadan iki kişiyi öldürdünüz ama bir de çömelip Besmele ile üç yudumda su içiyorsun, olacak iş mi bu?' deyince 'Ben ona iyilik yaptım' diyor. 'O şehit, şimdi cennette. Ben de şehadet şerbetini içtim geldim' diyor.

Motivasyona bakın. Kimi öldürürseniz öldürün o şehit olacak, cennete gidecek, siz ona iyilik yapmış olacaksınız. Günah işlemiş, suç işlemiş olmuyorsunuz.

Siz ölürseniz, siz zaten şehitsiniz. DAEŞ ve PKK da militanlarını böyle motive ediyor. Cami bombalayıp, masum insanları öldürür. Ölenler şehit zaten, ölürsen sen de şehitsin, cennettesin, Peygamber'e komşusun, oh ne ala. Böyle bir şey olabilir mi? Masum insanları öldürüyor, iyilik yaptığını düşünüyor."

Bozdağ, FETÖ'nün, sapık itikat anlayışının da ortaya çıktığına dikkati çekerek, bu örgüte bir şekilde bulaşmış olanlara şu çağrıda bulundu:

"Herkese diyorum ki gelin konuşun, gerçekleri paylaşın. Türkiye'miz için, evlatlarınız için paylaşın, devletimiz için paylaşın. Bu paylaşımlarla gerçeğin ortaya çıkmasına katkıda bulunun. Türkiye'ye çok büyük zararlar verdiniz, hiç olmazsa bu saatten sonra Türkiye'nin hayrına, gerçekleri söyleyerek daha fazla insanın zihnini uyuşturan sapık anlayışın peşinden gitmeye prim vermeyerek bir adım atalım.

Ben eminim ki bu adımı atanlar olacaktır, atmayanlar da olacaktır. Tekrar tekrar çağrıda bulunuyorum. Aklınızı, kalbinizi rehin etmeyin. Koca koca generaller, hakim ve savcılar, eğitimli insanlar aklını özgürce kullanamadığında ortaya nasıl bir fotoğraf çıktığını da bu hadise gösteriyor. Ben herkesi bildiklerini anlatmaya, adalete yardımcı olmaya, gerçeğin ortaya çıkmasına katkı vermeye çağırıyorum." 

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TÜRKSAT15 temmuzBekir Bozdağ

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