İki kişiyi öldüren alkollü sürücüye verilen 14 yıl cezayı Yargıtay fazla buldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği Berfin Özek’in dosyasının bir benzeri İstanbul’da yaşanıyor.

Aşırı hız ve alkollü araba kullanarak bir babaanne ile torununu öldüren sanığa verilen 14 yıllık cezayı Yargıtay, 'bu ceza çok ağır' diye bozdu. Olayda iki yakının kaybeden Burcu Kalender, RS FM’deki yayında ‘’Böyle adalet olur mu her duruşmada yeniden ölüyoruz ’’dedi.

RS FM’de yayınlanan; Atilla Güner ile Akşam Postası programına konuk olan avukat Halit Taygün, olayın yargı sürecini şöyle anlattı:

Fatma Kalender ile Ahmet Yiğit Kalender yol kenarında yürürken, şeridini değiştiren sürücü aşırı hızla çarparak ölümlerine neden oldu. Mahkeme, 14 yıl 2 ay hapis cezası verdi, indirim yapmadı. Yargıtay ise; ‘’Neden cezadan iyi hal indirimi yapılmadı neden üst sınırdan verildi’’ diyerek cezayı bozdu. Mahkeme tekrar yargılama yaparak aynı cezayı hükmetti.

Kazada ölen 11 yaşındaki Ahmet Yiğit Kalender’in annesi Burcu Kalender yaşadıklarını şöyle anlattı:

‘’Benim oğlum 11 yaşındaydı kayınvalidem 67 yaşındaydı. Ben de oradaydım, araba önümden geçti. 20 aydır hukuk mücadelesi veriyoruz. 6 celse oldu mahkeme görülüyor ve sanıkla mahkemede yüz yüze geliyoruz. Sanık, mahkemede ‘’ölenlere rahmet kalanlara başsağlığı diliyorum ve tahliyemi istiyorum’’ diyor. İnsan hayatı bu kadar basit olamaz. Oğlum, 8 yıl tedavi sonucu dünyaya gelmiş tek evladımdı. Gözünün içine bakıyorduk. Bu kadar suç, bu kadar hata, bu kadar kusurları olan birisinin Yargıtay’ın bu tür insanları savunmasını aklım almıyor. Başka Yiğitler ölmesin diye ben mücadele veriyorum. Eğer bilinçsizseniz, hakkınızı arayamıyorsanız ya da mücadele etmiyorsanız çok kısa zaman içerisinde elini kolunu sallayarak sokaklarda geziyorlar. Savcı 22 yıl mütalaa verdi ama hakim veremiyor. 22 yıl verilmesi için 10 kişinin ölmesi mi lazım?

“Yargıtay’ın kapısında bir umuttur dedik bekledik”

Mahkeme günü Ankara’ya Yargıtay’ın kapısında bir umuttur dedik bekledik. İnsan hayatı bu kadar ucuz mu? Sesini duyuramayanların acaba başlarına neler geliyor? İnsan hayatına daha fazla değer verilmesi gerekiyor. Cumhurbaşkanının Berfin’e sahip çıkması güzel ama sadece sesini çıkarabilenler mi karşılığını alacak? Mahkeme koridorlarında insan yerine konulmayan vatandaşlar var’’.