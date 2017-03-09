İki kişinin katili Atalay Filiz hakkında 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası

Ankara Batı 1. Ağır Ceza Mahkemesi, Atalay Filiz'in Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'yı "tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmetti.

Ankara ve İstanbul'daki üç cinayetin zanlısı Atalay Filiz'in, Ankara'da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova'yı da "tasarlayarak öldürdüğü" gerekçesiyle yargılandığı 7 Mart'taki davada, Filiz'in avukatları, vekillikten çekildiklerini belirterek duruşma salonundan ayrılmıştı.

DHA'nın haberine göre, İstanbul Tuzla’da Fatma Kayıkçı’yı öldürdükten sonra haftalarca polisten kaçarak Türkiye’nin gündemine oturan ve İzmir’de yakalandıktan sonra İstanbul’da cezaevine konulan seri katil Atalay Filiz, 4 yıl önce Ankara’da işlediği belirtilen iki cinayet ile ilgili hâkim karşısına çıktı.

Ankara 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülmeye başlanan davada bugün karar verildi. Atalay Filiz’in Ankara’da Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova’yı ‘tasarlayarak öldürdüğü’ gerekçesiyle 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına hükmedildi.

Üç kişinin cinayet zanlısı Atalay Filiz, Ankara’da Göktuğ Demirarslan ve Elena Radchikova cinayetleri nedeniyle yargılandığı davada ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Son sözünde Göktuğ Demirarslan’ı, FETÖ’cü olduğu için öldürdüğünü söyleyen Filiz’in cezasında indirime gidilmedi. Ankara Batı Adliyesi Birinci Ağır Ceza Mahkemesi’nde

görülen davanın duruşmasında, müşteki ve sanık avukatları katıldı. Atalay Filiz duruşmaya tutuklu bulunduğu Silivri Cezaevi’nden SEGBİS aracılığıyla katıldı.

Bir önceki duruşmada Atalay Filiz’in davadan çekilen avukatları yerine Ankara Barosu tarafından atanan avukat, Filiz’in cezai ehliyetinin tespiti için, Adli Tıp Kurumu’ndan yeniden ‘akli dengesinin yerinde olup olmadığına’ ilişkin bilirkişi raporu talep etti. Ayrıca avukatı, Filiz’in suçunu samimi bir şekilde itiraf ettiğini, bu nedenle cezanın ‘tasarlayarak adam öldürme’ suçundan verilmemesi gerektiğini söyledi. Avukatın talepleri mahkeme tarafından reddedildi.

Mahkeme başkanı, Atalay Filiz’e karar vereceklerini ve son sözünün ne olduğunu sordu. Filiz, avukatının yeni olduğunu ve bu nedenle kendisiyle konuşup yeniden savunma yapmak istediğini söyledi. Mahkeme başkanı, savunmaların alındığını belirterek Filiz’in bu talebini reddetti ve Filiz’e tekrar son sözünü sordu. Filiz, mahkeme başkanına, “Yani süre tanımıyor musunuz?” diye sordu. Hayır cevabını alan Filiz, “20 saat konuşabileceğim malzeme var aslında. Ama karar nasılsa belli olduğu için kendimi fazla yormayacağım” dedi.

"FETÖ'cü diye öldürdüm"

Atalay Filiz, cinayetlerin yazıldığı gibi aşk cinayeti olmadığını, arkadaşı olan Göktuğ Demirarslan’ı, FETÖ’cü olduğu için öldürdüğünü söyledi. Filiz, Demirarslan’ın, FETÖ soruşturmasında İzmir’de gözaltına alınan babası Korgeneral Hasan Hüseyin Demirarslan’ı kast ederek, “Armut dibine düşer. Babası vatan haini ise oğlu neden olmasın. Göktuğ’un FETÖ’cü olduğunu ben biliyordum. 4 yıllık fakülteyi 6 yılda bitirdi ancak mezun olur olmaz TÜBİTAK’ta 2013 yılında önemli bir göreve atandı. Şimdi hayatta olsaydı FETÖ’den tutuklanacaktı” diye konuştu.

"Ben bir anlamda

halkımızın isteğini yerine getirdim"

Filiz’in, “Ben polisten değil KGB ve FETÖ’den kaçtım” sözleri üzerine mahkeme başkanı, “Tahliyeni mi istiyorsun?” diye sordu. Filiz, başkanın bu sorusunu, “Diyeceklerim bu kadar” diye cevapladı.

Filiz’in sözlerinin ardından mahkeme karar için duruşmaya ara verdi. Aranın ardından kararını açıklaya heyet Filiz’i, Göktuğ Demirarslan ve kız arkadaşı Elena Radchikova’yı tasarlayarak öldürmek suçundan iki kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.