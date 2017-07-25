İki kişilik eyleme TOMA geldi!

Ankara'da KHK ile ihraç edilen ardından başlattıkları açlık grevini cezaevinde sürdüren Nuriye Gülmen ve Semih Özakça'ya destek için Yüksel caddesinde açıklama yapmak isteyen iki kişiye polisler TOMA ile müdahale edildi.

Cumhuriyet'te yer alan göre, tam 258 gündür Yüksel Caddesi’nde devam eden “İşimi geri istiyorum” eyleminde bu sefer TOMA devreye girdi. Açıklama yapmak isteyen iki kişiye TOMA ile müdahale edildi. Önceki gün Nuriye Gülmen ile Semih Özakça’nın serbest bırakılması talebiyle birçok yurttaşın gözaltına alınmasına ve ikisi avukat 15 kişinin Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü’nde tutulmasına rağmen Yüksel Caddesi yine boş kalmadı. İlker Işık ve Gülnaz Bozkurt’un, “Nuriye, Semih işe geri alınsın” pankartıyla Yüksel Caddesi’ne girmesiyle birlikte polis ekipleri, iki eylemciyi gözaltına aldı. Yaşanan olayın hemen ardından Nuriye Gülmen’in kardeşi Beyza Gülmen ile birlikte bir kişi açıklama yapmak istedi ancak bu kez polis ekipleri yerine önceki günden bekleyen TOMA devreye girdi.

Valilik çelişkide

KESK Ankara Şubeler Platformu Dönem Sözcüsü Devrim Kahraman, önceki gün Güvenpark’ta yapılmak istenen açıklamaya yapılan polis müdahalesiyle birlikte çok sayıda kişinin gözaltına alınmasıyla ilgili açıklama yaptı. Müdahale sırasında polis tarafından bir kişinin kolunun kırılmasına dikkat çeken Kahraman, “Ankara Valiliği çıkardığı genelgelerle ilimizde OHAL içinde OHAL oluşturmaktadır. Valilik genelgelerinde düşünce ve düşüncelerini ifade etme hürriyeti ile ilgili anayasaya atıfta bulunduktan sonra iller yasası, Türk Ceza Kanunu 2911 sayılı kanun ve diğer yasalarıda sıralayarak getirdiği yasaklamalarla çelişkiye düşmektedir” dedi.