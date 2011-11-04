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Spor

İki kişi daha kadrodan çıkartıldı PARİS (A.A)

04 Kasım 2011 20:23

-İki kişi daha kadrodan çıkartıldı  PARİS (A.A) - 04.11.2011 - Fransa'nın başkenti Paris'te yarın başlayacak olan Dünya Halter Şampiyonası'nda, erkekler kategorisinde podyuma çıkması planlanan sporculardan 85 kiloda İzzet İnce ile artı 105 kiloda Bünyamin Sudaş da kadrodan çıkarıldı. Halter Federasyonu Başkanı Hasan Akkuş, yaptığı açıklamada, her iki sporcunun da sakatlıkları nedeniyle ve antrenörlerinin ortak kararıyla kadrodan çıkarıldığını söyledi. Erkek Milli Takımı Başantrenörü Muharrem Süleymanoğlu ise 2012 Londra Olimpiyat Oyunları kotası için yarıştıracakları 6 sporcunun dışında kalan Sudaş ve İnce'nin, müsabakaların hemen öncesinde isteksiz ve sakat olmaları dolayısıyla yarışmadan çıkarıldıklarını bildirdi. -Nurcan Taylan da kadrodan çıkarılmıştı- Kısa süre önce, Türk Milli Takımı'nın bayanlar 48 kilodaki en büyük madalya ümidi olan ve dün akşam yapılan antrenmandan sonra bu sabahtan itibaren sürekli sakat olduğunu söyleyen Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonu rekortmen halterci Nurcan Taylan'ın da podyuma çıkarılmamasına karar verildiği açıklanmıştı.

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