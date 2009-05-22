İki Kıbrıs kadar mayınlı alan var

TSK mayın için NATO'yu adres gösterdi

Türkiye-Suriye sınırına mayınlar 1959 yılında döşendi. Hatay'dan başlayıp, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak'a kadar uzanan 350 metre derinlikte ve 510 kilometre uzunluğundaki alanı kapsıyor. Alan 178 milyon 500 bin metrekareyi buluyor ve büyüklüğü iki Kıbrıs kadar.Suriye sınırında 216 bin dönüm arazide 600 bin dolayında mayın olduğu söyleniyor.Türkiye'nin imza koyduğu Ottawa Sözleşmesi'ne göre arazinin 2014'e kadar temizlenmesi gerekiyor. Sel ve toprak hareketliliği nedeniyle eski haritaların geçerliliğini yitirdiği, mayınların çok farklı yerlerde olabileceği söyleniyor.Bir mayının üretim maliyeti birkaç dolar, temizliği ise bin-bin 500 dolar. 5-10 dakika içinde mayını yerleştirmek mümkün ancak temizlemek için ortalama 100 saatlik bir mesai gerekiyor.