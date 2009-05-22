T24 LogoT24 Logo
Gündem

İki Kıbrıs kadar mayınlı alan var

Temizlenmesi bile tartışmalara yol açan Türkiye ile Suriye sınırı arasındaki mayınlı alanın büyüklüğü 2 Kıbrıs kadar.

22 Mayıs 2009 03:00

Temizlenmesi bile tartışmalara yol açan Türkiye ile Suriye sınırı arasındaki mayınlı alanın büyüklüğü 2 Kıbrıs kadar. 

TSK mayın için NATO'yu adres gösterdi

Türkiye-Suriye sınırına mayınlar 1959 yılında döşendi. Hatay'dan başlayıp, Kilis, Gaziantep, Şanlıurfa, Mardin ve Şırnak'a kadar uzanan 350 metre derinlikte ve 510 kilometre uzunluğundaki alanı kapsıyor. Alan 178 milyon 500 bin metrekareyi buluyor ve büyüklüğü iki Kıbrıs kadar. 

Suriye sınırında 216 bin dönüm arazide 600 bin dolayında mayın olduğu söyleniyor.

Türkiye'nin imza koyduğu Ottawa Sözleşmesi'ne göre arazinin 2014'e kadar temizlenmesi gerekiyor. Sel ve toprak hareketliliği nedeniyle eski haritaların geçerliliğini yitirdiği, mayınların çok farklı yerlerde olabileceği söyleniyor.

Bir mayının üretim maliyeti birkaç dolar, temizliği ise bin-bin 500 dolar. 5-10 dakika içinde mayını yerleştirmek mümkün ancak temizlemek için ortalama 100 saatlik bir mesai gerekiyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Isparta Şehir Hastanesi’nde özel güvenlik, gazeteciye saldırdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

AKP'nin Volkswagen'e jesti uluslararası politikaya takıldı...

Sayılarla seks: 2019'da ortalama cinsel ilişki ne kadar sürdü?...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24