İki kez oy kullanmakla suçlanan seçmen gözaltına alındı

Taylan YILDIRIM- Umut KARAKOYUN- Özkan ARSLAN/İZMİR, ANKARA, (DHA)- BELÇİKA\'da yaşayan ve Brüksel\'de oy kullandıktan sonra geldiği İzmir Adnan Menderes Havalimanı\'nda da ikinci kez oy kullandığına dair sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulunan Şengül E., gözaltına alındı. Polisteki ilk ifadesinde mükerrer oy kullanmadığını, yaptığının şaka amaçlı olduğunu söylediği öğrenilen Şengül E., soruşturmanın yürütüldüğü Ankara\'ya gönderildi.

İzmir\'in Selçuk ilçesinden olan ve Belçika\'da yaşayan Şengül E., 24 Haziran cumhurbaşkanlığı seçimi ve genel seçimler için ilk oyunu geçen 15 Haziran\'da Bürüksel\'de kullandı. İddiaya göre, Şengül E. 18 Haziran\'da da geldiği İzmir Adnan Menderes Havaliman\'nda ikinci kez oy kullandı. Oy kullanırken çektirdiği her iki fotoğrafı da sosyal medya hesabından paylaştı. Şengül E., 15 Haziran\'da Brüksel\'de oy kullanırken çektirdiğini belirttiği fotoğrafı, \"Oyumuzu da kullandık vatanımıza milletimize hayırlı olur yolumuza DEVAM ederiz inşallah\" notuyla paylaştı.

18 Haziran\'da yaptığı paylaşımda ise oy kullanma fotoğrafının altına \"Hayırlı olur inşallah\" notunu düştü. Bir takipçisi tarafından yapılan, \"Maşallah komşum oyları çifter çifter kullandın bu herkese nasip olmaz\" yorumuna ise \"Bu seferlik öyle oldu Figencim, nasip diyeyim\" karşılığını verdi.

Şengül E.\'nin bu paylaşımlarından haberdar olan CHP Selçuk İlçe Başkanı Merve Çalışkan, Selçuk Cumhuriyet Başsavcılığı\'na giderek suç duyurusunda bulundu. Mükerrer oy kullandığı ileri sürülen Şengül E. hakkında kamu davası açılmasını istedi. Şengül E.\'nin sosyal medya paylaşımlarını da delil olarak sundu. Konuyla ilgili açıklama yapan Çalışkan, \"Şüpheliler hakkında yasal ihbar hakkımızı kullandık. Bu olay seçim güvenliği ve seçim sonuçlarının sandığa sağlıklı ve doğru yansımasını sağlamakla görevli kamu görevlileri açısından da suç teşkil etmekte\" dedi.

Yapılan şikayet ve bu durumun sosyal medya kullanıcıları tarafından da paylaşılarak tepki gösterilmesinin ardından, İzmir polisi harekete geçti. Bu arada, hakkında sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımları fark eden Şengül E., bağlantı kurduğu polislerce İzmir\'in Selçuk ilçesinde gözaltına alındı.

\'ŞAKA İÇİN YAPTIM, OY KULLANMADIM\'

Selçuk İlçe Emniyet Müdürlüğü\'ne götürülen Şengül E.\'nin, polisteki ilk ifadesinde mükerrer oy kullanmadığını, yaptığının şaka amaçlı olduğunu öne sürdüğü öğrenildi. Yetkililer aynı T.C. kimlik numarasıyla mükerrer oy kullanmanın imkansız olduğunu, ancak konunun araştırıldığını ifade etti. Gözaltına alınan Şengül E. soruşturmanın yürütüldüğü Ankara\'ya gönderildi.

YSK BAŞKANI: İHBARDA BULUNDUK

Yüksek Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven de konuyla ilgili olarak bir açıklama yaptı. YSK Başkanı Güven\'in açıklaması şöyle:

\"Dün itibariyle sosyal medyada bir haber dolaştı. Belçika’da bir vatandaşımızın oy kullandıktan sonra İzmir’de Adnan Menderes Havalimanı\'nda da oy kullandığına yönelik fotoğraf vardı. Aynı isimle farklı kimlikleri taşıyan kişiler olduğunu gördük. Ancak aynı şahsın fotoğrafını paylaştığını görünce bunu savcılıkla paylaştık. İlgili şahıs gözaltına alındı, tahkikat devam ediyor. Her türlü yolsuzluğun karşısında olacağız. Yasa 5 yıla kadar hapis cezası ön görüyor. Başkasına ait kimliklerle oy kullanan şahıslara 5 yıl hapis cezası var çok açık. Dün de bu kişiyle ilgili ihbarda bulunduk.\"

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI: SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusu üzerine kendisine ait sosyal medya hesabında oy kullanırken çektiği fotoğrafları paylaşarak mükerrer oy kullandığı izlenimi oluşturan Şengül E.\'nin gözaltına alınmasıyla ilgili Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı açıklama yaptı.

Açıklamada şöyle denildi:

\"19/06/2018 günü bazı basın - yayın kuruluşlarında ve sosyal medyada yer alan haber içeriklerinde ‘kendisine ait sosyal medya hesabında oy kullanırken çektirdiği fotoğrafları paylaşmak‘ sureti ile mükerrer oy kullandığı intiba yaratarak kamuoyunda vatandaşların yoğun tepkisine neden olan Belçika\'da yaşadığı bildirilen Şengül E. isimli şahıs hakkında Yüksek Seçim Kurulu\'nun Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına hitaben yapmış olduğu ‘ilgilinin çift kimlik taşıyıp taşımadığının araştırılması istemli’ suç duyurusu üzerine Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından 298 sayılı kanuna muhalefet /Resmî evrakta Sahtecilik suçlarından soruşturma başlatılarak şüpheli şahıs hakkında gözaltı kararı verilmekle yürütülen çalışmalar neticesinde şüpheli şahıs İzmir /Selçuk\'ta gözaltına alınmıştır. Kamuoyuna saygı İle duyurulur.\"



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