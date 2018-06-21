İki kez oy kullandığı iddia edilen kadın serbest bırakıldı

Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar nedeniyle mükerrer oy kullandığı iddiasıyla gözaltına alınan Şengül E., gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı.

İki kez oy kullandığı iddiasıyla İzmir'de gözaltına alınan Şengül E., ifadesi alınmak üzere dün Ankara'ya getirildi. Şengül E., Terörle Mücadele Şube birimlerince ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Ne olmuştu?

24 Haziran seçimleri için bir kişinin, hem Belçika hem de İzmir Adnan Menderes Havalimanı'nda oy kullandığı iddia edildi.

Bir Ekşisözlük yazarının paylaştığı görsellerde, bir kişinin Facebook hesabı üzerinden hem Belçika'da hem Adnan Menderes Havalimanı'nda oy kullandığı görülüyor.

Adı belirtilmeyen kişi, Facebook hesabında yaptığı paylaşımın altına yapılan "İki kez oy kullanmışsın" yorumuna ise, "Olsun o kadar" diye yazıyor.

Çifte oy kullandığı iddia edilen şahıs, "Maşallah komşum, oyları çifter çifter kullandın bu herkese nasip olmaz" diye yazılan bir yoruma da, "Bu seferlik öyle oldu" diye yanıt veriyor.