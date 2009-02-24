İki kez kurtarılan AIG yardıma doymadı

Eylül ayında kurtarılmıştı

ABD’li sigorta şirketi AIG’nin şu ana kadar iki kez kurtarılmış olmasına rağmen hükümetten hâlâ para istediği bildirildi.NTVMSBC’de yer alan ve konuya yakın bir kaynağa dayandırılan habere göre geçen yıl ABD hükümeti tarafından iki defa kurtarılan sigorta şirketi American International Group'un, yönetim ile yeni bir yardım paketi konusunda görüştüğü ve dördüncü çeyrekte 60 milyar dolara yakın zarar açıklamaya hazırlandığı belirtildi. Bu miktar, ABD'de herhangi bir şirketin bir çeyrek dönemde uğradığı en büyük zarar olacak.AIG'nin 24.5 milyar dolar olan üçüncü çeyrek zararı, dördüncü çeyrek zararının yanında oldukça küçük kalıyor. Hükümet üçüncü çeyrekte AIG'ye verdiği desteği 150 milyar dolara çıkarmıştı.İkinci bir kaynağın verdiği bilgiye göre hükümet ile görüşmelerde, AIG'ye yeni fon sağlanması ve borçların sermayeye çevrilmesi değerlendiriliyor.Yine aynı kaynağa göre diğer seçeneklerin de değerlendirildiği görüşmeler henüz erken aşamada ve nasıl sonuçlanacağı belli değil.ABD'li yetkililer, ekonomide birçok sorunlu alanla aynı anda mücadele etmek zorunda kalıyor. Hisseleri, devletin bankaya el koyacağı ve hissedarların açıkta kalacağı yönündeki endişelerle değer kaybeden Citigroup da, ABD devletine daha fazla hisse vermeyi düşünüyor.AIG ile ilgili gelişmelerde ilk haberi veren CNBC televizyonu, gelecek Pazartesi günü açıklanması beklenen zararın, ticari emlak ve diğer varlıklardaki aktif silme işlemlerinden kaynaklanacağını belirtti. Habere göre, AIG yönetim kurulu hükümetle anlaşmaya konusunu görüşmek için gelecek Pazar günü toplanacak.Biz uzlaşma sağlanamaması halinde AIG'nin hukuki temsilcileri, olası bir iflas için hazırlık yapacak. Ancak ilk kaynak, hukuki temsilcilerinin hazırlık yapmasına rağmen, AIG'nin iflasını isteme gibi bir planı bulunmadığnı belirtti.AIG tarafından yapılan açıklamada şirketin dördüncü çeyrek sonuçlarının daha ilan edilmediği, sonuçlar belli olur olmaz gerekli açıklamanın yapılacağı belirtildi. Açıklamada, "ABD hükümeti ile, AIG'nin mali sorunları konusunda çeşitli alternatifleri değerlendirmek için çalışıyoruz" denildi.Ağır mortgage kayıplarının ardından Eylül ayında kurtarılan AIG, devletten 85 milyar dolar finansman almıştı. AIG'ye sunulan kurtarma paketi, şirketin 24.5 milyar doları bulan üçüncü çeyrek kayıplarıyla eş zamanlı olarak genişletilmişti. ABD Merkez Bankası ve Hazine Bakanlığı'ndan aldığı yeni kaynakları mortgage'a dayalı varlıkları almak için kullanan AIG'nin devlete olan borçlarının faizleri de düşürülmüştü.AIG, ABD'deki gayrimenkul ve kaza sigortası, ABD dışındaki genel sigortacılık operasyonları ve ABD dışındaki bazı hayat sigortası operasyonları dışındaki bütün varlıklarını satmayı ve geliriyle devlete olan borçlarını ödemeyi planlıyor.