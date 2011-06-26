İki KCK sanığının tahliyesine ret

T24 - Diyarbakır'da görülen KCK davalarında tutuklu olarak yargılanırken bağımsız milletvekili seçilen İbrahim Ayhan ve Gülser Yıldırım'ın tahliye talebi reddedildi.



Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi, sanıklar İbrahim Ayhan ve Gülser Yıldırım'ın tahliye talebine ilişkin dilekçesini inceledi. Mahkeme heyeti yapılan incelemenin ardından verdiği kararda, sanıklar hakkındaki yargılamanın, Anayasa'nın 83. maddesinde düzenlenen "yasama dokunmazlığı" kapsamında bulunmadığı görüşüne yer verdi.

Kararda, "sanıkların üzerine atılı suçlar için ön görülen cezaların alt ve üst sınırları ile söz konusu suçların Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 100. maddesinde belirtilen suçlardan olması itibariyle, sanıkların kaçacağı, delilleri yok etme, gizleme veya değiştirme, tanık veya başkaları üzerinde baskı yapma olasılıklarının bulunması sebebiyle" sanıkların tahliye talebinin reddedildiği kaydedildi.

Diyarbakır 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde İbrahim Ayhan "Şanlıurfa KCK Davası"nda, Gülser Yıldırım da "Mardin KCK Davası"nda yargılanıyor.

Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi de dün verdiği kararda, bağımsız milletvekili seçilen Selma Irmak, Kemal Aktaş ve Faysal Sarıyıldız ile milletvekilliği düşürülen Hatip Dicle'nin tahliye talebini reddetmişti.

