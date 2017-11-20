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İki katlı terk edilmiş ahşap bina kundaklandı

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA'da terk edilen iki katlı ahşap bina kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı

20 Kasım 2017 11:53

Hüseyin TÜCCAR/BURSA, (DHA)- BURSA\'da terk edilen iki katlı ahşap bina kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu binadaki yangın çevreye yayılmadan söndürüldü. 
Merkez Osmangazi ilçesi Tayakadın Mahallesi Ürün Cadde üzerinde bulunan Recep U.\'ya ait terk edilmiş iki katlı ahşap bina kimliği belirsiz kişiler tarafından kundaklandı. Çevredekilerin alevleri görerek haber vermesi üzerine itfaiye ekipleri kısa sürüde geldi. İki katlı ahşap binayı kaplayan alevler, itfaiye ekipleri tarafından çevrede bulunan binalara ve Daya Hatun Camii\'ne sıçramadan söndürüldü. Binayı yakanların belirlenerek yakılabilmesi için polis ekipleri soruşturma başlattı. 

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