İki katlı ahşap ev yangında kül oldu

Sadun KILIÇ/AĞLASUN (Burdur), (DHA) - BURDUR\'un Ağlasun İlçesi\'nde iki katlı ahşap ev, çıkan yangında kullanılamaz hale geldi. Yangın sırasında evdeki felçli yaşlı kadın, mahalleli tarafından kurtarıldı.

Ağlasun\'a bağlı Bala Mahallesi Çayır Sokak\'taki 85 yaşındaki Leyla Erçin\'in oğlu ve geliniyle oturduğu iki katlı ahşap evde, saat 13.30\'da bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında oğlu ve gelini evde olmayan kısmi felçli olduğu için yatalak durumdaki Leyla Erçin\'i çevredekiler kurtardı.

İhbar üzerine olay yerine gelen Ağlasun Belediyesi\'ne bağlı iki itfaiye aracı ve Orman İşletme Müdürlüğü\'ne ait arazözle müdahale edildi. 112, polis ve elektrik dağıtım şirketi yetkilileri de olay yerine geldi. Yangın sırasında ahırdaki büyük ve küçükbaş hayvanlar mahalle sakinlerinin de yardımıyla çıkarıldı.

Alevlerin tamamen sardığı evdeki yangın uzun uğraşlar sonucu söndürülebildi. Yangında evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Evin çevresindeki çapa makinesi ve \'patpat\' adı verilen tarım aracı da zarar gördü.

Ağlasun Belediye Başkanı bağımsız Aydın Kaplan da olay yerine gelerek yangın söndürme çalışmalarını inceledi. Leyla Erçin\'in oğlu Dursun Erçin\'in Ağlasun Belediyesi\'nde mevsimlik işçi olarak çalıştığı, eşi Zeliha Erçin\'in de fasulye toplama işinde çalıştığı belirtildi.



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