İki Katalan lider tutuklu yargılanacak

İspanya'nın doğusundaki Katalonya Özerk Yönetimi'ndeki bağımsızlık referandumu süreciyle bağlantılı olarak, "halkı jandarmaya karşı kışkırtmakla" suçlanan iki Katalan sivil toplum kuruluşu (STK) liderinin tutuklu yargılanmalarına karar verildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, Katalonya Emniyet Müdürü Josep Lluis Trapero ve yardımcılarından Teresa Laplana ile bağımsızlık yanlısı sivil girişimlere öncülük eden STK'lardan "Katalonya Ulusal Asamblesi" (ANC) Başkanı Jordi Sanchez ve "Omnium Cultural" Başkanı Jordi Cuixart, haklarında açılan soruşturmalar kapsamında Madrid'deki Ulusal Mahkeme'ye ikinci kez ifade verdi.

​Ulusal Mahkeme, "halkı jandarmaya karşı kışkırtmakla" suçlanan Sanchez ve Cuixart hakkında savcılığın sunduğu tutuklu yargılanmaları talebini kabul etti.

​Bu arada Omnium Cultural adlı örgütün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Mahkemenin kararına tolerans gösterilemez. Seferberlik devam edecek, tüm halkı hapse atamazlar" ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan "devlete başkaldırmakla" suçlanan Katalonya Eminyet Müdürü Trapero ve yardımcısı Laplana, pasaportlarına el konularak 15 günde bir adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Katalonya'da 1 Ekim'de yapılan bağımsızlık referandumunu önlemek için 20 Eylül'de Barcelona'daki Katalonya Özerk Yönetimi Ekonomi Bakanlığına jandarmanın düzenlediği operasyon, ANC ve Omnium Cultural'ın yaptığı çağrılarla bağımsızlık yanlıları tarafından protesto edilmişti.