İki kat zamlanan çöp vergisi su faturasına eklenecek

Büyükşehirlerde su faturası üzerinden metreküp başına 24 kuruş olarak alınan Çevre Temizlik Vergisi’ne zam geliyor. İmar Kanunu Tasarısı’na göre vergi 45 kuruşa çıkacak. Çöp Vergisi, üniversite ve köylerden de alınacak.

Milliyet'ten Mithat Yurdakul'un haberine göre, Tartışmalı İmar Kanunu Tasarısı’na eklenen maddeyle, su faturalarına yansıtılan ve Çöp Vergisi olarak bilinen Çevre Temizlik Vergisi 2 katına çıkacak. Büyükşehirlerde 24 kuruş, diğer belediyelerde 19 kuruş olan Çevre Temizlik Vergisi, büyükşehirlerde 45 kuruş, diğer yerlerde 36 kuruşa çıkacak. Köy ve üniversite binalarının Çöp Vergisi muafiyeti de sona erecek.

İmar Kanunu Tasarısı’na göre metreküp başına büyükşehirlerde 24 kuruş, diğer yerlerde 19 kuruş olan çevre temizlik vergisi, büyükşehirlerde 45 kuruş, diğer yerlerde 36 kuruş olarak hesaplanacak. Su ihtiyacını belediye şebekesi dışında karşılayanlar için de vergi oranı artacak. Böylece, 1. grup 1. derece konutların vergi oranı yıllık 1400 liradan 4 bin 200 liraya çıkacak. Çevre temizlik vergisi su faturalarına ekleniyor. Konutlar için çöp vergisi, su tüketim metreküpü başına belirlenen fiyat tarifesiyle hesaplanıyor. Mevcut durumda büyükşehirlerde 100 liralık yalın su bedeli için 8.5 lira Çevre Temizlik Vergisi kesiliyor. Tasarının hayata geçmesiyle bu miktar 16 liraya çıkacak.

Elektro tapu

Tasarıyla, ‘elektro tapu’nun da esasları belirlendi. Buna göre, bilgi teknolojileri ve iletişim araçları vasıtasıyla, güvenli altyapı oluşturularak hazırlanmış ortamlarda, tarafların farklı müdürlüklerden veya yurtdışı temsilciliklerinden, aynı anda görüntülü katılımıyla ve elektronik kimlik doğrulama yöntemleri kullanılarak tapu işlemleri yapılabilecek. Elektronik tapunun ayrıntıları yönetmelikle belirlenecek.

100 lirada 3.57 TL zam

Çevre Temizlik Vergisi 2014 başından itibaren büyükşehirlerde metreküp başına 24, diğer belediyelerde metreküp başına 19 kuruş olarak uygulanıyor. Son oranlara göre Ankara’da 100 lira tutarında örnek bir fatura yaklaşık şu kalemlerden oluşuyor:

Köyün muafiyeti bitti

Tasarıyla, çevre temizlik vergisinden muaf olan yer ve kurumlar arasından köyler çıkarıldı. Bunun yerine mahalli idarelere ve bunların kurduğu birlikler muafiyette tutuldu. Üniversitelerin kullanımına özel binalar da tasarının yasalaşmasıyla çöp vergisi ödemek zorunda. Tasarıyladarülaceze’nin dışındaki kimsesiz bakım kurumlarından da çöp vergisi alınacak. Tasarıyla, atık suyun uzaklaştırılmasına karşılık içme ve kullanma suyu tüketim bedelinin yüzde 50’sini geçmemek üzere belediye meclisince belirlenen ücretler de belediye gelirlerine eklenecek.