-İKİ KARGO UÇAĞI MOGADİŞU'DA NAİROBİ (A.A) - 09.08.2011 - Açlık, kıtlık, yoksulluk nedeniyle yaklaşık 5 milyon insanın ölümle karşı karşıya olduğu Somali'deki insani duruma duyarsız kalmayan Türk halkının yardımlarını taşıyan ilk uçaklar Somali'ye ulaştı. Alınan bilgiye göre, Türkiye İşbirliği ve Kalkınma İdaresi (TİKA), Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Kızılayı ve Sabah gazetesinin katkılarıyla oluşturulan yardımların ilk kısmını getiren iki kargo uçağı Somali'nin başkenti Mogadişu'ya geldi. Mogadişu Havalimanı'nda TİKA Başkanı Serdar Çam başkanlığındaki heyeti, Somali Başbakan Yardımcısı ile Planlama ve Uluslararası İlişkiler Koordinasyon Bakanı ve İçişleri Bakanının da aralarında bulunduğu bir heyet karşıladı. Akşam saatlerinde havaalanına inen uçaktaki malzemelerin uçaktan çıkarılmadığı, malzemelerin dağıtımına yarın başlanacağı öğrenildi. -UÇAKLARIN GELİŞİ HEYECAN YARATTI- Heyeti karşılayanlar arasında bulunan Türk Kızılayı Genel Müdürü Ömer Taşlı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, alanda ihtiyaç tespiti yapmak için iki gün önce Somali'ye geldiklerini belirterek, Somali Başbakanı Muhammed Abdullahi Muhammed ile görüştüklerini, görüşmede Türkiye'nin ve Türk Kızılayı'nın amaçları ve Somali'de yapmak istedikleri faaliyetler hakkında bilgi verdiklerini kaydetti. Güvenlik ve kıtlık nedeniyle başkente göç eden Somalilerin kaldığı kamplarda da tespitler yaptıklarını, Somali makamları ile yardım alanda bir memorandum imzalama aşamasına geldiklerini dile getiren Taşlı, şunları söyledi: ''Bu akşam iftara çok yakın bir saatte yardım uçaklarımızın inişi Somali'de çok büyük bir heyecan yarattı. Çok duygusal sahneler izledik. Havaalanına gelirken sivil halkın tepkilerini de görme fırsatı buldum. Ağlayanlar vardı, gökteki uçağa el sallayanlar vardı. Hepimiz ağladık. Somali büyük bir umut bağladı Türkiye'ye. Çok uzaklardan, köylerden, kırdan Mogadişu'ya göçen insanlar Türkiye'yi çok iyi biliyor. Cumhurbaşkanımızın, Başbakanımızın, Dışişleri Bakanımızın isimlerini telaffuz ediyorlar. Yani bir umut dalgası yayılmış Somali'ye. Büyük bir umut oluşmuş. Bu büyük bir sorumluluk tabii bizim için. Bugün çok büyük bir heyecanla Mogadişu'dayız.'' -SOMALİ İÇİNE İLK YARDIM TÜRK KIZILAYI'NDAN- TİKA Başkanı Serdar Çam ve beraberindekileri karşılayan Somali yönetiminin de büyük bir heyecan içinde olduklarını dile getiren Taşlı, Türk Kızılayı'nın Somali'nin içine yerleşerek, hizmet verecek ilk kurum olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu: ''İç çatışmaların yaşandığı Somali 20 yıldır devlet sistemi yıkılmış, darmadağın vaziyette. Uluslararası yardımlar sürekli buraya geliyor ama son 3-4 yıldır bütün uluslararası kuruluşlar çekildi. En son Dünya Gıda Programı da çekildi. Burada Türk Kızılayı dışında üç gündür, İslam İşbirliği Teşkilatı bürosu var, onun dışında kimse yok. Devleti, Kızılayı, TİKA'sıyla böyle güçlü bir şekilde Somali'nin içine Mogadişu'ya yerleşerek hizmet verecek ilk biziz bu dönemde.'' -DURUM ÇOK VAHİM- Mogadişu çevresinde kurulmuş kampları ziyaret ettiklerini, 300-500 bin insanın biriktiği güneydeki diğer kamplara yarın ulaşacaklarını kaydeden Taşlı, izlenimlerini şöyle aktardı: ''İnsanlar tamamen üretimden kopmuş, artık üretme imkanı kalmamış ve tamamen yardıma muhtaç. Kuraklık da tarıma darbeyi vurunca insanlar göç etmek zorunda kalıp tamamen yardımlara bağımlı hale gelmişler. Ciddi bir gıda sıkıntısı var ama sadece gıda değil, ciddi bir sağlık sıkıntısı da var. Sağlık desteğine ihtiyaçları var, Bunun yanında ciddi bir su ihtiyacı var, ciddi bir altyapı ve hijyen ihtiyaçları var. Belirli alanlara bezlerle yaptıkları minik çadırların içine sığmaya çalışıyorlar. Durum çok vahim bu anlamda. İnsanlar beslenme sıkıntısı ve temiz suya ulaşamama, sağlık hizmetlerinden yararlanamama gibi üç temel sorunla baş etmeye çalışıyorlar. Sağlık konusunda çok ciddi bir boşluk var doktor yok ameliyatlar içinse aletler çok eski. Ama burada çok temel bir başka sorun var. Güvenlik sorunu. Bir taraftan çatışıyorlar. Ramazan ayı dolayısıyla çok büyük bir sükunet var. Bu fırsatla herkes yardıma koşuyor. Birbirlerine destek olmaya çalışıyorlar. Bizim de önümüz açılmış oldu, böyle bir fırsatı da yakaladık. Yardım taşıyan iki kargo uçağımız indi yarın bu yardımlar dağıtılacak. 7 bin tona yakın yükü ile bir gemi geliyor. Güney Somali'ye ve Mogadişu'ya yardımları komple dağıtmayı düşünüyoruz. Bir fırsat çıktı gibi görünüyor ama tabii kalıcı düzenin kurulması için önce barışın tesis edilmesi gerekiyor.'' -MOGADİŞU YAKININDAKİ KAMPTA DAĞITIM YARIN YAPILACAK- Türkiye'den gelen iki kargo uçağı ile Somali'ye toplam 50 ton gıda ve sağlık malzemesi ulaştığına işaret eden Taşlı, bu akşam Kenya Nairobi'ye inen yarın Mogadişu'ya gelecek bir yardım uçağı daha olduğunu kaydetti. Yardım malzemelerinin tamamının dağıtılacağı yerlerin belirlendiğini söyleyen Taşlı, ''En zor durumdaki Mogadişu'da çok merkeze yakın bir kampta çok ciddi bir sıkıntı var, yardım malzemeleri oraya dağıtılacak. iki gün içinde tamamının dağıtımı tamamlanacak'' diye konuştu. Güvenlik sorunlarına karşı Türk Kızılayı amblemlerinin kendilerine koruma sağladıklarına inandıklarını belirten Taşlı, ''Hiç bir insanın bu amblemi taşıyan yardım görevlisine saldırmaz diye düşünüyoruz'' dedi. Taşlı, yarın Mogadişu'da kendi ofislerini kiralayacaklarını, şehirde halkın içinde kendi bina ve bayrağıyla Türk Kızılayı'nın hizmet vermeye başlayacağını sözlerine ekledi. Öte yandan Türkiye çapında başlatılan diğer yardım kampanyaları çerçevesinde bölgeye yardım taşıyan çeşitli sivil toplum kuruluşlarının temsilcilerinin Somali'ye gelişi sürüyor. Yoğun talep dolayısıyla İstanbul'dan Kenya Nairobi'ye buradan da Somali Mogadişu'ya sefer yapan tarifeli uçuşlarda yer bulmak zorlaşıyor. Birleşmiş Milletler'e göre, Somali'de 3 milyon 600 bin, Etiyopya ve Kenya dahil Afrika Boynuzu ülkelerinde ise 12 milyon insan açlıktan ölme riskiyle karşı karşıya bulunuyor. BM'nin verilerine göre, Somali'de son aylarda on binlerce kişi yetersiz beslenme sonucu öldü. Afrika Boynuzu'nda kuraklıktan en fazla etkilenen Somali'nin büyük bir bölümünü isyancı Eşşebab örgütü kontrol altında tutuyor. Hükümet Sözcüsü Abdirahman Ömer Osman, Eşşebab güçlerinin Mogadişu'yu terk ettiklerini açıklamış, Eşşebab Sözcüsü Ali Muhammed Rage de bir yerel radyoda yaptığı konuşmada, ''Karşı saldırıya hazırlanmak amacıyla çekilmekte olduklarını'' söylemişti. Sözcü, Somali'nin güneyindeki diğer bölgelerden çekilmeyeceklerini bildirmişti.