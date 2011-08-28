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İki kardeşin salıncakla oyunu ''Acı'' bitti ADANA (A.A)

28 Ağustos 2011 02:54

-İki kardeşin salıncakla oyunu ''Acı'' bitti ADANA (A.A) - 27.08.2011 - Adana'da iki kardeş, salıncak ipini bağladıkları kolonun çökmesi sonucu hayatını kaybetti. Alınan bilgiye göre, Gani Aslan (10) ile kardeşi İbrahim Halil Aslan (7), babalarının çalıştığı ve aynı zamanda ikamet de ettikleri Seyhan Mahallesi 150. Sokak'taki çiftliğin damındaki iki kolon arasına salıncak kurdu.  Salıncakta sallanan iki kardeş, kolonlardan birinin çökmesi sonucu devrilen duvarın ve tek kolonun altında kaldı. İki küçük çocuğun göçüğün altında kaldığını gören diğer kardeşlerinin durumu ailesine bildirmesi üzerine çağrılan itfaiye ekipleri, kardeşleri duvarın altından çıkardı. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri kardeşlerin hayatını kaybettiğini belirledi. Çocuklarının öldüğünü öğrenen anne Güler ve baba İbrahim Aslan ile diğer kardeşler sinir krizi geçirdi. Bu arada, İbrahim Aslan'ın 6 çocuk babası olduğu ve bir süre önce Şanlıurfa'dan Adana'ya geldiği ve çiftlikte çobanlık yaptığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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