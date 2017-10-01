İki kardeşin parasını gasp ettiği iddiasıyla 2 kişi tutuklandı

Tolga YANIK/KONYA, (DHA)- KONYA\'da para karşılığı erkeklerle cinsel ilişkiye girdiği öne sürülen iki kız kardeşin parasını gasp edip dövdüğü öne sürülen 2 kişi, \'yağma, tehdit, adam yaralama ve fuhuşa teşvik\' suçundan sevk edildiği mahkeme tarafından tutuklandı.

Olay, geçen 26 Eylül Perşembe günü saat 22.00 sıralarında merkez Karatay İlçesi Akçeşme Mahallesi\'nde bulunan bir otoparkta meydana geldi. Evli, 26 yaşındaki Esra C., polis merkezine gelerek, 23 yaşındaki Mesut B.\'nin arkadaşı 25 yaşındaki Oğuzhan K. ile yanına geldikten sonra para isteyerek, \"Sana ev tutayım benim adıma çalış\'\' dediğini olumsuz yanıt verince arkadaşıyla birlikte dövüp 975 lira parasını zorla aldıklarını iddia etti. Bir süre sonra Esra C.\'nin kız kardeşi Mefaret K. de polise giderek kendisinin de aynı kişiler tarafından 325 TL\'sinin alındığını öne sürdü.

Asayiş Şube Müdürlüğüı Gasp Büro Amirliği ve Güven Timi ekipleri, şüphelilerin adreslerini belirleyip Mesut B. ve Oğuzhan K.\'yi gözaltına aldı. Suçlamaları kabul etmeyen 2 kişi \'yağma, tehdit, adam yaralama ve fuhuşa teşvik\' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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