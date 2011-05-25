-İKİ KARDEŞE SİLAHLI SALDIRI İZMİR (A.A) - 25.05.2011 - İzmir'in Bornova ilçesinde kimliği belirlenemeyen kişi ya da kişilerce açılan ateş sonucu, iki kardeşten biri öldü, diğeri ağır yaralandı. Ahmet Okutulmuş (31) ile kardeşi Veysel Okutulmuş (24) Altındağ Kemalpaşa Caddesi'nde, karakola yaklaşık 50 metre mesafede kimliği henüz tespit edilemeyen kişi ya da kişiler tarafından açılan ateşle yaralandı. Ahmet Okutulmuş, olay yerinde hayatını kaybetti. Ambulansla Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Veysel Okutulmuş'un hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.