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İki kardeşe 'kaçak içki' gözaltısı

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN'da jandarma ekipleri, M

31 Aralık 2018 20:31

Muammer ŞEN/KARAMAN, (DHA)- KARAMAN\'da jandarma ekipleri, M.M.Ş. (25) ve kardeşi A.A.Ş.\'nin (20) otomobilinin bagajında 44 şişe kaçak viski ele geçirdi. Gözaltına alınan iki kardeşin, içkileri yılbaşı nedeniyle bu akşam satmayı planladıkları ileri sürüldü.
Karaman İl Jandarma Komutanlığı ekipleri M.M.Ş. ve kardeşi A.A.Ş.\'nin kaçak içki satmaya hazırlandıkları bilgisini aldı. Bunun üzerine çalışma başlatan jandarma ekipleri, Mesudiye köyü girişinde iki kardeşin içinde bulunduğu otomobili durdurdu. Yapılan aramada, aracın bagajında 44 şişe kaçak viski ele geçirildi. Kaçak içkilere el konulurken, iki kardeş de gözaltına alındı. Şüphelilerin içkileri yılbaşı nedeniyle bu akşam satmayı planladıkları ileri sürüldü, soruşturma başlatıldı.

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