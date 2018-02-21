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İki kardeş, yolda buldukları 300 lirayı zabıtaya teslim etti

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR'in Burhaniye ilçesinde, Mine Öztürk (14) ve kardeşi Ramazan Mert Öztürk (11), yolda yürürken buldukları 300 lirayı zabıtaya teslim etti

21 Şubat 2018 17:05

Sefer TALAY/BURHANİYE (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR\'in Burhaniye ilçesinde, Mine Öztürk (14) ve kardeşi Ramazan Mert Öztürk (11), yolda yürürken buldukları 300 lirayı zabıtaya teslim etti. İki kardeşin örnek davranışı takdir topladı.
İlçede belediye hizmet binasının karşısındaki Hürriyet Caddesi\'nde yürüyen Mine Öztürk ve Ramazan Mert Öztürk kardeşler, yerde bir miktar para gördü. İki kardeş, buldukları 300 lirayı Burhaniye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü\'ne götürerek, görevli zabıtaya teslim etti. Belediye Başkanı AK Partili Necdet Uysal, örnek davranışta bulunan iki kardeşle gurur duyduğunu belirterek, \"Kendilerini tebrik ediyorum. Çocuklarımızın, gençlerimizin iyi yetişmesi ülkemiz için çok önemli. Onlar bizim geleceğimiz. Büyük yürekli gençlere sahip olmamız, Burhaniye adına çok gurur verici. Böyle çocuklar yetiştirdikleri için Öztürk Ailesi\'ne de teşekkürlerimi iletiyorum\" dedi.

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