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İKİ KARDEŞ YANGIN KURBANI ADANA (A.A)

22 Ocak 2011 14:27

-İKİ KARDEŞ YANGIN KURBANI ADANA (A.A) - 22.01.2011 - Adana'da oynadıkları elektrikli sobanın devrilmesi sonucu çıkan yangında, evde mahsur kalan iki kardeş hayatını kaybetti. Dumlupınar Mahallesi 38061 Sokak'ta Rüstem (3) ve Umut Akan (5), anneleri Hazal Akan'ın damda çamaşır serdiği sırada oynarken prize takılı bulunan elektrikli sobayı devrildiler. Yangını fark eden anne Akan'ın yardım çağrılarına rağmen çevredeki vatandaşlar, dumanın etkisi nedeniyle eve giremedi. Bildirim üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında evde mahsur kalan Rüstem ve Umut Akan kardeşlerin öldüğü belirlendi. Çocuklarının öldüğünü öğrenen anne Hazal Akan fenalaşınca 112 Acil Servis ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

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