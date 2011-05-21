-İKİ KARDEŞ SULAMA KANALINDA ÖLÜ BULUNDU ADANA (A.A) - 21.05.2011 - Adana'da aranan iki kardeş sulama kanalında ölü bulundu. AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, ilköğretim öğrencisi oldukları bildirilen Abdülrezzak Yüksel (12) ile Abdülrahim Yüksel (9), 19 Mayıs Perşembe günü ayakkabı boyacılığı yapmak üzere Başak Mahallesi'ndeki evlerinden ayrıldı. İki kardeşin eve dönmemesi üzerine ailesi güvenlik güçlerine kayıp başvurusunda bulundu. Yapılan aramalar sonunda iki kardeşin merkez ilçe Yüreğir'e bağlı İsmailiye köyü yakınlarındaki sulama kanalında cesetleri bulundu. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdürüldüğünü bildirdi.