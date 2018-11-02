İki kardeş, silahlı saldırıda yaralandı

Ali GÖKDAL/KOZAN (Adana), (DHA)- ADANA\'nın Kozan ilçesinde, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerin silahlı saldırısına uğrayan iki kardeş Yılmaz (54) ve Mustafa Savur (67), yaralandı.

Olay, akşam saatlerinde Aslanpaşa Mahallesi Büyük Camii yakınında meydana geldi. Arkadaşlarıyla tekel bayinin önünde oturan iki kardeşe, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce ateş açıldı. Saldırıda Savur kardeşler yaralanırken, saldırganlar ise olay yerinden kaçtı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Kozan Devlet Hastanesi\'ne kaldırılan yaralılardan Yılmaz Savur\'un durumunun ciddi olduğu ve ameliyata alındığı öğrenildi.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.