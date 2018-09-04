İki kardeş çatıştı: 1 ölü, 1 yaralı

ŞANLIURFA (DHA)- ŞANLIURFA’da aralarında husumet bulunan iki kardeş arasında çıkan silahlı kavgada Mustafa Çakallı öldü, Ömer Çakallı yaralandı.

Olay, öğleden sonra Eyyübiye Mahallesinde 3144 Sokakta meydana geldi. İddiaya göre, aralarında önceden husumet bulunan Ömer Çakallı ile kardeşi Mustafa Çakallı’ya ait iş yeri önünde tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma silahlı kavgaya dönüştü. Birbirlerine karşılıklı ateş açan kardeşler yaralandı. Kanlar içerisinde yere yığılan Çakallı kardeşler için olay yerine polis ve sağlık görevlileri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahaleleri yapılan iki kardeş ambulanslarla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile Şanlıurfa Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralılardan Mustafa Çakallı, yapılan müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralı Ömer Çakallı’nın ise tedavisi sürüyor. Mustafa Çakallı’nın cesedi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.