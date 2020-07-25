İki kardeş arasındaki bıçaklı kavgada anne yaralandı!

İstanbul'da abla-kardeş arasında çıkan kavgada araya giren anneleri bıçakla kolundan yaralandı. Yaralanan anne ambulansa alınarak tedavi edilirken, şüpheli kardeş ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Maltepe'de saat 07.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, henüz ismi öğrenilemeyen bir kişi ile ablası arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle birlikte şahıs eline bıçak alarak ablasına saldırmak istedi.



Bu sırada araya giren annesi kolundan yaralanırken, saldırgan, ifadesi alınmak üzere polis karakoluna götürüldü. Olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Gazetecilere küfür ve hakaret

Bıçakla kolundan hafif şekilde yaralanan anne, ambulansa alınarak tedavi edildi. Şüpheli ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Polis aracına bindirilen şüpheli, kendisini görüntüleyen gazetecilere, küfür ve hakaret ederek tepki gösterdi. (İHA)



