İki kamyonet çarpıştı: 5 yaralı

Adem ÇETİN/AKSEKİ (Antalya), (DHA) – ANTALYA’nın Akseki ilçesinde iki kamyonetin çarpıştığı kazada aynı aileden 3’ü çocuk 5 kişi yaralandı.

Kaza saat 19.30 sıralarında Akseki Merkez Demirciler Mahallesi İnönü Caddesi’nde meydana geldi. 38 yaşındaki Mehmet Küçükakça’nın kullandığı 07 JE 466 plakalı kamyonet kavşaktan yola çıkan otomobile çarpmamak için manevra yapınca, karşı yönden gelen Mehmet Cilasan idaresindeki 07 APP 84 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada Mehmet Küçükakça\'nın kullandığı kamyonette bulunan eşi Döndü (37), annesi Ayşe (65), çocukları Hüseyin (11), Emine (9) ve Mustafa Küçükakça (4) yaralandı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralılardan araçta sıkışan Döndü Küçükakça, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı itfaiye ekiplerinin yardımlarıyla kamyonetten çıkarıldı. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan yaralılar ambulanslarla Akseki Devlet Hastanesi’ne götürüldü. Döndü ve Ayşe Küçükakça daha sonra Manavgat Devlet Hastanesi’ne sevk edildi.

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