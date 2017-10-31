İki kadının 'tecavüzle' suçladığı ilahiyat profesörü Tarık Ramazan hakkında soruşturma

Oxford Üniversitesi öğretim üyesi ve ilahiyat profesörü Tarık Ramazan hakkında, iki kadının tecavüz suçlamaları nedeniyle Fransa'da soruşturma başlatıldı.

Henda Ayari adlı bir kadın, bir Fransız televizyonuna Ramazan'ın 2012'de Paris'te bir otelde kendisine tecavüz ettiğini söyledi. Ayari, "Bana vahşi bir hayvan gibi saldırdı" dedi.

Tarık Ramazan ise Facebook üzerinden iddiaları reddetti ve bu kadınlara iftira davası açacağını duyurdu. Şimdi seküler bir feminist aktivist olan Ayari, daha önce peçe takıyordu.

Ayari, Oscar ödüllü Amerikalı yapımcı Harvey Weinstein'in 30 yıl içinde onlarca kadına cinsel tacizde bulunduğu yolundaki iddiaların ardından, birçok kadının geçmişte uğradıkları saldırılar konusunda sessizliklerini bozmasının kendisini cesaretlendirdiğini belirtti.

Dünya genelinde birçok kadın, Twitter'da #MeToo (Ben de) ya da#balancetonporc (Domuzunu ifşa et) etiketiyle geçmişte uğradıkları saldırıları paylaşıyor.

Ayari daha önce bir kitabında cinsel saldırıya uğradığından söz etmiş, ancak isim vermemişti.

"O zamanlar Ramazan'a hayrandım"

Fransız BFMTV'ye konuşan Ayari, İslam dini hakkında sorular sormak için Ramazan'ın odasına gittiğini belirterek "O zamanlar, Ramazan'a çok hayrandım" dedi.

Ayari, "Önce beni zorlayarak öptü. Boğazıma sıktı, ölüyorum sandım" diye konuştu.

Adı açıklanmayan ve sonradan Müslüman olduğu belirtilen başka bir kadın da Ramazan'ın 2009'da bir otelde kendisine tecavüz ettiğini öne sürdü.

Yenilikçi İslamcı görüşleriyle tanınan İsviçre vatandaşı Ramazan, Müslüman Kardeşler'in kurucusu Hasan el Banna'nın torunu.

2009'dan bu yana Oxford Üniversitesi'nde çalışan Ramazan, İngiltere Parlamentosu'nun dini özgürlükler danışma kurulu üyesiydi.