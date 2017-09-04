İki kadının oturdukları sandalyelerden uyuşturucu çıktı

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,(DHA)- TEKİRDAĞ\'ın Çorlu İlçesi\'nde polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik yaptığı operasyonda şüpheli iki kadının üzerlerinde bir şey çıkmadı ancak oturdukları sandalyelerin astar kısmında satışa hazır bonzai ele geçirildi. Adliyeye sevk edilen kadınlardan 1\'i tutuklandı.

Tekirdağ\'ın Çorlu İlçesi Emniyet Müdürlüğü Narkotik Grup Amirliği ekipleri, sokak aralarında uyuşturucu satışı yaptıklarını tespit ettiği Remziye D. ile Gül Ö.\'nün üzerlerinde arama yaptı. Yapılan aramada kadınların üzerlerinde herhangi bir uyuşturucu bulunamadı. Durumdan şüphelenen polis, kadınların oturdukları sandalyelerin astar kısmını kontrol ettiklerinde ise satışa hazır 145 fişek sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirdi. Gözaltına alınan ve emniyetteki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen kadınlardan Remziye D., tutuklanırken, Gül. Ö., adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Tekirdağ\'ın merkez Süleymanpaşa İlçesi\'nin tatil beldesi Kumbağ\'da ise sivil jandarma ekipleri İstanbul\'dan temin ettiği uyuşturucuyu sattığını belirlediği İ.Ç.\'yi takibe alıp yakaladı. Jandarma İ.Ç.\'nin üzeri ve otomobilinde yapılan aramada 100 fişek satışa hazır bonzai ele geçirildi. Jandarmadaki soruşturmasının ardından adliyeye sevk edilen İ.Ç., \'uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapmak , uyuşturucu sağlama\' suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine konuldu.

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