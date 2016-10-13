İki kadından Trump'a cinsel taciz suçlaması

ABD'de, kadınları aşağılayıcı sözleri yüzünden ağır şekilde eleştirilen Cumhuriyetçi Parti'nin Başkan adayı Donald Trump cinsel tacizle suçlandı. ‘New York Times' gazetesinin internet sitesine açıklamalarda bulunan iki kadın, milyarder işadamının yıllar önce kendilerini elle taciz ettiğini söylediler. Trump’ın sözcüsü ‘uydurma' olduğu gerekçesiyle suçlamaları ret etti.

Tacize uğradığını belirten kadınlardan biri 36 yıl önce New York'a uçuşu sırasında Trump'ın göğüslerini ellediğini ve elini eteğinin altına sokmaya çalıştığını söyledi. 74 yaşındaki kadın, "Ahtapot gibiydi, ellerini bütün bedenimde hissetim', dedi. Taciz edildiğini söyleyen ikinci kadın ise 22 yaşındayken Donald Trump’ın gökdelenindeki asansörde kendisini dudağından öptüğünü iddia etti. Trump’ın sözcüsü Jason Miller ‘New York Times'ta çıkan haberin tamamen uydurma ve yanlış olduğunu söyledi. Gazetenin sözcüsü haberin sorumluluğunu üzerlerine aldıklarını belirtti. Suçlamada bulunan iki kadın da Reuters haber ajansının açıklama yapmaları için yaptığı teklifi geri çevirdi.

Donald Trump geçen hafta yayınlanan ve kendi partisi içinde de büyük tepki çeken videodaki kadınları hor gören sözleri nedeniyle özür dilemiş ve bu ifadelerini "soyunma odası sohbeti" olarak nitelendirmişti. Cumhuriyetçi aday, ‘kadınları bazen durup dururken öptüğünü ve kadınların ünlü kişilere her şeyi yaptırdığını' söylemişti. Trump’ın Hillary Clinton ile çıktığı son canlı yayında videoda dile getirdiklerini yapmadığını söylemesinin iki kadını Başkan adayını tacizle suçlamasına yol açtığı tahmin ediliyor. Clinton’ın sözcüsü, Trump'ın canlı yayında yalan söylemiş olabileceği izleniminin doğduğunu belirtti.

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DW, Reuters/AG, GA