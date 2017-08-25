İki kadın mazgal demirlerini çalarken yakalandı

Selda Hatun TAN/İZMİT (Kocaeli), (DHA) - İZMİT\'te, at arabası ile yollardaki mazgal demirlerini çalan iki kadın suçüstü yakalandı

İzmit Kuruçeşme Mahallesi\'nde gece saatlerinde iki kadın at arabası ile yol kenarlarındaki mazgalların demirlerini çaldı. Kuruçeşme Polis Merkezi\'ne bağlı devriye gezen ekipler yol üzerindeki mazgal demirlerini yerlerinden sökerek çalmaya çalışan iki kadını fark etti. Polis, 22 yaşındaki F.K. ile 33 yaşındaki Z.K.\'yı yakalayarak gözaltına aldı. Polis merkezindeki işlemlerin ardından iki kadın bugün öğle saatlerinde adliyeye sevk edildi.

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