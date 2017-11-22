İki kadın hayvansever, 23 ayda 4 bin sokak kedisinin kısırlaştırılmasını sağladı

Ali GÜNDOĞAN/MARMARİS (Muğla), (DHA)- MARMARİS\'te hayvansever Nilgün İnceoğlu ve Yasemin Akkaya, belediye veteriner hekimlerinin desteğiyle, 23 ayda 4 bin kedinin kısırlaştırılmasını sağladı.

Marmaris\'te yaşayan emekli Nilgün İnceoğlu ve Yasemin Akkaya, geçen sene sokak kedilerinin kısırlaştırılması için çalışma başlattı. İnceoğlu ve Akkaya, sosyal medyadan bilgilendirmede bulunarak vatandaşların gördükleri sokak kedilerinin yerlerini bildirmelerini istedi. İki arkadaş, gece-gündüz sokak kedilerini arayarak buldu, yakaladıktan sonra ise kısırlaştırılmaları için Marmaris Belediyesi Hayvan Rehabilitasyon Merkezi veterinerlerine getirdi. Nilgün İnceoğlu ve Yasemin Akkaya, kısırlaştırma sonrası merkezde kalarak kedilerin bir günlük bakımlarıyla da ilgilendi. Merkezde, 2016 Ocak ayından bugüne kadar 4 bin sokak kedisi kısırlaştırılarak, bakımları yapıldıktan sonra bırakıldı.

Çalışmalarına devam eden İnceoğlu, \"İki yıl öncesine kadar sokak hayvanların beslenmesine yardımcı oluyordum. Şimdi kendi imkânlarımla sokak kedilerinin kısırlaştırılması için gönüllü çalışma yapıyorum. Marmaris\'te 20 bin civarında sokak kedisinden bahsediliyor. Kediler, yılda iki defa doğum yapar. Fakat ilçemiz sıcak iklim kuşağında olduğu için kedilerin sürekli doğum yapmasına uygun bir ortam. Ocak ve şubat aylarında doğum yapan kediler var. Kedilerin kısırlaştırılma işinde boş verirseniz ipin ucunu kaçırırsınız. Çünkü bir kedi 5 ile 7 arasında doğum yapıyor. Gündüz-gece demeden, kendi imkânlarımla sokaklarda tespit ettiğim kedileri kontrollü biçimde kafese alarak belediye veterinerine getirerek kısırlaştırıyoruz. Marmaris Belediyesi ücretsiz olarak kısırlaştırmalara destek verdi. Türkiye\'nin birçok yerinde belediyeler ücretsiz kısırlaştırma yapmıyor. Marmaris Belediyesi\'nin bu rakamlarda yaptığı kısırlaştırılma Türkiye\'nin hiçbir yerinde yoktur\" diye konuştu.

Marmaris Hayvan Hakları Derneği Başkanı Tülay Yıldız ise gönüllü hayvanseverlerin yaptıkları çalışmalardan dolayı teşekkür ederek gerekli desteği verdiklerini söyledi.



FOTOĞRAFLI