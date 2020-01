İki kadın at arabasıyla hırsızlık yaptı

Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ\'nin Pamukkale ilçesinde, inşaatı süren bir binanın önüne gelen iki kadın, takılacak kapı ve pencereleri at arabasına yükleyip, götürdü. Hırsızlık anı ise güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.

Zeytinköy Mahallesi\'nde 5 gün önce sabaha karşı at arabasıyla gelen iki kadın, inşaat halindeki yapıdan hırsızlık yaptı. Müslüm Candemir\'e ait yapının önüne at arabasıyla gelen iki kadın, bahçede bulunan alüminyum kapı ve pencereleri alıp, arabaya yükledi. Güvenlik kameralarına aldırış etmeyen iki kadın, bahçedeki malzemeleri yok arabaya yükleyip götürdü. Sabah gelen ve kapılarla pencereleri bulamayan Candemir, güvenlik kamera kayıtlarını inceledi. Kayıtlarda iki kadının hırsızlık yaptığını gördü. Bina sahibi Candemir, \"At arabasıyla yapının arkasına kadar gelmişler. Kadınlardan biri yukarda beklerken, diğeri aşağıya iniyor. Kapıdan, demire kadar ne var ne yok hepsini alıyorlar. Bana yaklaşık 6-7 bin lira civarında zararları var. Kamera kayıtlarında iki kadının at arabasıyla hırsızlık yaptığını görünce şok oldum. Çevredeki bazı arkadaşların inşaatlarına da girip hırsızlık yapmışlar\" dedi. Hırsızlık şikayetleri üzerine polis, çalışma başlattı.



