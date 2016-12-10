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Spor

İki İtalyan devi Kjaer'in peşinde

Inter Milan ve AC Milan'ın, Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperini izlemeye aldığı öğrenildi

10 Aralık 2016 17:25

Fenerbahçe'nin Danimarkalı stoperi Simon Kjaer, sergilediği performans ile İtalyan devlerinin dikkatini çekti

Rai Sport’un haberlerine göre 27 yaşındaki stoper için Inter’in tüm çabalarına rağmen AC Milan çok daha avantajlı konumda.

Geçtiğimiz hafta çıkan haberlerde ise Fenerbahçe’nin geçen sezonki sportif direktörü olan Giuliano Terraneo’nun Inter’in antrenman tesisleri Appiano Gentile’ye gittiği ve Kjaer’le ilgili kulübe bilgi verdiği belirtildi.

Rai Sport, Terraneo’nun Inter teknik direktörü Piero Ausilio’yla iyi arkadaş olduğu için tesislere gittiğini, transferde ise bir numaralı takımın Milan olduğunu iddia etti.

Haberde ayrıca Kjaer’in 12 milyon Euro'luk bir bedeli olduğu belirtildi.

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